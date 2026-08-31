Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taraftarların otobüsten inmesinin ardından saldırganlar kaçtı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da maça giden taraftarlar çirkin bir saldırının hedefi oldu.
TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI
Görüntülere göre, Diyarbakır’a seyir halinde olan bordo-mavili taraftarları taşıyan otobüs, yol üstünde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.
TARAFTARLAR OTOBÜSTEN İNDİ, SALDIRGANLAR KAÇTI
Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camlarında hasar meydana gelirken, bordo-mavili taraftarlar yaşananların ardından araçtan aşağı indi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların taraftarların otobüsten inmesiyle birlikte olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdiği belirtildi.
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