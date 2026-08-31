Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı

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Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taraftarların otobüsten inmesinin ardından saldırganlar kaçtı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da maça giden taraftarlar çirkin bir saldırının hedefi oldu. 

TRABZONSPOR TARAFTARINA SALDIRI

Görüntülere göre, Diyarbakır’a seyir halinde olan bordo-mavili taraftarları taşıyan otobüs, yol üstünde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

TARAFTARLAR OTOBÜSTEN İNDİ, SALDIRGANLAR KAÇTI

Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camlarında hasar meydana gelirken, bordo-mavili taraftarlar yaşananların ardından araçtan aşağı indi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların taraftarların otobüsten inmesiyle birlikte olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdiği belirtildi. 

Trabzonspor, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat baran ferhat baran:
    yapılan yanlış tamam ama alkışlarla karşıladıklarını neden haber yapmıyorsun.Yoksa iyilik haber değeri taşımıyor mu? 5 16 Yanıtla
  • FIRAT GÜÇLÜ FIRAT GÜÇLÜ:
    Yalan yanlış haberler aractakilerin dışarıda oturanlara hakaret ve küfür atmaları sonucu olan olaylar bunlar Trabzon spor içerisine girmiş provakasyoncular kardeşlik bağının güçlenmesinden rahatsız olanlar iyi olanın kazanması dileğiyle takımlara başarılar 5 9 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Amed taraftarı maratonlara katılmalı Amed RUN :)) 6 4 Yanıtla
  • qf4xkq9xwr qf4xkq9xwr:
    Fenerbahçeli olarak trabzona yapılan bu eylemi herkes üzerine alınmalı. ona göre misafir perverliğimizi iliklerine kadar hissettirmeliyiz a…cık spora. 4 2 Yanıtla
  • ahmet taştan ahmet taştan:
    taş atıp Laçmaları açıkça provakatör olduklarını gösteriyo haberde emeklerime yağ sürmeye çalışıyolqr 0 0 Yanıtla
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