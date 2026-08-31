Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde, eşi ve 4 yaşındaki çocuğunun hayatını kurtarmayı başaran Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, ailesi için bir kez daha ölümün üzerine gittiği ortaya çıktı. Ateş'in, eşi ve çocuğuna can yeleği bulabilmek için geminin alt bölümüne yeniden indiği, ailesinin sağ kurtulmasını sağlayan genç adamın batan gemiden çıkamayarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

EŞİ VE ÇOCUĞU İÇİN YENİDEN GEMİYE GİRDİ

İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Dönüş yolunda bindikleri Filo Jet, Girne'den Mersin Taşucu'na doğru hareket ettikten kısa süre sonra facianın merkezine dönüştü.

Geminin alabora olmasıyla birlikte Ateş, önce eşinin ve çocuğunun güvenliğini sağlamaya çalıştı. Ailesini kurtarmayı başaran uzman çavuşun, ardından onlara can yeleği bulabilmek için geminin alt bölümüne tekrar indiği belirtildi.

Ancak geminin tamamen batmasıyla Ateş'in yeniden yüzeye çıkamadığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı. Eşi ve çocuğu ise kazadan sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

267 KİŞİYİ TAŞIYAN GEMİ DAKİKALAR İÇİNDE ALABORA OLDU

Filo Denizcilik'e ait yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü Filo Jet, 30 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra geminin ön bölümünden su almaya başladığı ve geri dönmeye çalıştığı bildirildi. Geminin daha sonra Girne açıklarında alabora olarak battığı belirtildi.

Faciada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için denizdeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİ ARASINDA FAHRİ ATEŞ DE VAR

Fahri Ateş'in yanı sıra faciada hayatını kaybedenlerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemeye çıkarıldı; 9 şüpheli hakkında üç günlük tutukluluk kararı verildi.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

Nuray Zeytun

Nihat Balyemez

Reyhan Verim

Gülcan Gürel

Hüseyin Özdemir

Fahri Ateş

Nisa Toker

Nurcan Haliloğlu

ARANAN 20 KAYIP YOLCU

Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:

Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan – KKTC

Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt – KKTC

Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI

Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.