Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Girne açıklarında batan yolcu gemisinde ailesini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in kahramanlığı yürekleri yaktı. Eşi ve çocuğunu kurtardıktan sonra onlara can yeleği bulabilmek için yeniden geminin alt kısmına inen Ateş, bu kez su yüzüne çıkamadı. Ailesi kurtuldu, kahraman asker faciada hayatını kaybetti.
KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde, eşi ve 4 yaşındaki çocuğunun hayatını kurtarmayı başaran Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, ailesi için bir kez daha ölümün üzerine gittiği ortaya çıktı. Ateş'in, eşi ve çocuğuna can yeleği bulabilmek için geminin alt bölümüne yeniden indiği, ailesinin sağ kurtulmasını sağlayan genç adamın batan gemiden çıkamayarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
EŞİ VE ÇOCUĞU İÇİN YENİDEN GEMİYE GİRDİ
İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Dönüş yolunda bindikleri Filo Jet, Girne'den Mersin Taşucu'na doğru hareket ettikten kısa süre sonra facianın merkezine dönüştü.
Geminin alabora olmasıyla birlikte Ateş, önce eşinin ve çocuğunun güvenliğini sağlamaya çalıştı. Ailesini kurtarmayı başaran uzman çavuşun, ardından onlara can yeleği bulabilmek için geminin alt bölümüne tekrar indiği belirtildi.
Ancak geminin tamamen batmasıyla Ateş'in yeniden yüzeye çıkamadığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı. Eşi ve çocuğu ise kazadan sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
267 KİŞİYİ TAŞIYAN GEMİ DAKİKALAR İÇİNDE ALABORA OLDU
Filo Denizcilik'e ait yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü Filo Jet, 30 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti.
Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra geminin ön bölümünden su almaya başladığı ve geri dönmeye çalıştığı bildirildi. Geminin daha sonra Girne açıklarında alabora olarak battığı belirtildi.
Faciada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için denizdeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.
HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİ ARASINDA FAHRİ ATEŞ DE VAR
Fahri Ateş'in yanı sıra faciada hayatını kaybedenlerin isimleri Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak açıklandı.
Kazayla ilgili soruşturma kapsamında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemeye çıkarıldı; 9 şüpheli hakkında üç günlük tutukluluk kararı verildi.
HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ
Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:
Nuray Zeytun
Nihat Balyemez
Reyhan Verim
Gülcan Gürel
Hüseyin Özdemir
Fahri Ateş
Nisa Toker
Nurcan Haliloğlu
ARANAN 20 KAYIP YOLCU
Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:
Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
Süleyman Erdoğan – KKTC
Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
İsmail Kurt – KKTC
Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI
Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.
Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.
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