Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Türkiye\'de 3 ay tatil yaptı! ABD\'ye tam 16 adet valizle geri döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatilinin büyük bölümünü Bodrum ve Antalya'da geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye’den ABD'ye 16 adet valizle seyahat etti.

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasıyla sergilediği başarılı performansla göğsümüzü kabartan milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezon öncesinde ABD'ye geri döndü.

TATİLİNİ BODRUM VE ANTALYA'DA GEÇİRDİ

Yaz dönemini Türkiye'de geçiren ve 3 ay boyunca Bodrum ile Antalya'da tatil yaparak sezonun yorgunluğunu atan yıldız oyuncu, bireysel antrenmanları ile takımının sezon öncesi kamp çalışmalarına katılmak üzere ABD yolculuğuna çıktı.

16 VALİZLE AYRILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk öncesinde havalimanından paylaşılan görüntülerde Alperen Şengün’ün tam 16 büyük boy bavulla seyahat etmesi dikkat çekti. Yanındaki devasa bagaj yığınıyla görenleri şaşkına çeviren milli basketbolcunun bu karesi kısa sürede gündem oldu. 

Amerika Birleşik Devletleri, Alperen Şengün, Basketbolcu, Basketbol, Antalya, Türkiye, Magazin, Bodrum, Tatil, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Çocuk parayı Türkiye de harcıyor. Başkaları gibi yurtdışına kaçırmıyor 2 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    yazık fakir 1 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Taşınmış bence 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:39
Vlahovic kadroda mı İşte Beşiktaş’ın Çorum FK maçı 11’i
Vlahovic kadroda mı? İşte Beşiktaş'ın Çorum FK maçı 11'i
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
20:15
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
19:14
İran’da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 20:51:40. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement