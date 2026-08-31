Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı - Son Dakika
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Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
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Maltepe Sahili’nde kaydedilen görüntüler, “Bu kadarına da pes” dedirtti. Sahilde vakit geçiren vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir adam, kişisel bakımını açık alanda yaptırırken görüntülendi. Yanındaki kadının tıraş makinesiyle adamın sırtındaki tüyleri temizlediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe Sahili’nde kaydedilen görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Sahile gezmek için gelen vatandaşların arasında bir adamın, yanındaki kadına sırt tıraşı yaptırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHİLİN ORTASINDA TIRAŞ MAKİNESİNİ ÇIKARDI 

Görüntülerde, sahil kenarında duran adamın yanındaki kadın, elindeki tıraş makinesiyle adamın sırt ve arka bölgesindeki tüyleri temizliyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmayan ikilinin, kişisel bakımlarını sahilin ortasında sürdürdüğü görüldü.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ 

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.  Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, “Ev kıl olur diye sokağa çıkmışlar” şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul, Maltepe, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Harun Gençtürk Harun Gençtürk:
    tuvalette sıçarken de haber yapın ya bune ya yakışmadı son dakikaya 8 0 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ornellanın çocuklarının haber gizleme yöntemi 0 0
  • McA ! McA !:
    yahu bunun neresi haber niteliğinde bu site iyice sapıttı 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı - Son Dakika
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