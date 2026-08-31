Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi

Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Brezilyalı stoper Diego Carlos’un transfer süreciyle ilgili resmi açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN DIEGO CARLOS'A İZİN

Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Parma Calcio adına sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için izin verildiğini duyurdu. Karşılıklı mutabakat sonucunda Diego Carlos, Parma’ya transferi için İtalya’ya gitti.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."