Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren 24 yaşındaki B.A. boğuldu. Ekiplerin çalışmasıyla cesedi bulunan genç hastane morguna kaldırıldı. Aynı bölgede bir kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi ve kurtarıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren genç boğuldu. Halk plajında denize giren B.A. (24), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Ekiplerin çalışması sonucu B.A'nın cesedine ulaşıldı. Gencin cesedi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kaynak: AA
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