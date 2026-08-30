HÜRJET'in İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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HÜRJET'in İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti

HÜRJET\'in İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti
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HÜRJET, 30 Ağustos'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk prototipin eşlik ettiği HÜRJET, 18 dakika havada kaldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gök Vatan'la buluştu.

Son montaj hattı faaliyetlerinin ardından yer ve taksi testleri başarıyla tamamlanan HÜRJET için uçuş kararı alındı. İlk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

"HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk uçuşa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Görgün, "Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İlk aşamada 6 HÜRJET üretilecek

2017 yılında başlatılan HÜRJET programında, 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla kritik bir eşik geride bırakıldı. Üretilen iki prototiple sürdürülen test faaliyetleri kapsamında ses üstü hızlara ulaşan HÜRJET, süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.

Program çerçevesinde ilk aşamada 6 HÜRJET'in üretilmesi planlanırken, iki prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Teslimat konfigürasyonundaki uçakların üretim ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HÜRJET'in İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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