AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri - Son Dakika
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AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri

AK Parti\'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş\'a övgü, geçmişe eleştiri
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CHP'den AK Parti'ye geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, partisinin ilçedeki 20 yıllık yönetimini hizmetler üzerinden eleştirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a övgüde bulundu. “20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım” diyen Çırpanoğlu, Yavaş'ın CHP'li ve AK Partili belediyeler arasında ayrım yapmadan hizmet verdiğini söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyenin 2026 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda AK Parti'ye geçiş süreci, ilçede yapılan çalışmalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Meclis Üyesi Hacı Mahmut Ayhan'ın eleştirilerine yanıt veren Çırpanoğlu'nun, ilçedeki geçmiş dönem hizmetlerine yönelik sözleri dikkat çekti.

"20 YILDA ATILMAYAN ASFALTI 2,5 YILDA ATTIK"

İlçedeki asfalt çalışmalarının kişilere özel ve ayrımcılık yapılarak gerçekleştirildiği yönündeki eleştirileri reddeden Çırpanoğlu, çalışmaların belgeli ve şeffaf olduğunu savundu.

Çırpanoğlu, "Ben yine iddia ediyorum, Kahramankazan'da 20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım. Her şey belirli, her şeyin tonajı belli" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda siyasi parti ayrımı yapılmadığını belirten Çırpanoğlu, AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin bulunduğu bölgelerin yanı sıra eski belediye başkanının köyü Yayalar Mahallesi'ne de asfalt götürüldüğünü söyledi.

Kahramankazan'ın 2004-2024 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilmiş olması nedeniyle Çırpanoğlu'nun sözleri, AK Parti'ye geçmesinin ardından partisinin ilçedeki geçmiş dönem yönetimlerine yönelik bir eleştiri olarak dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'A ÖVGÜ: PARTİ AYRIMI YAPMIYOR

Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise olumlu ifadeler kullandı. Yavaş'ın hizmet verirken belediyelerin hangi partide olduğuna bakmadığını söyleyen Çırpanoğlu, şöyle konuştu: "Mansur Bey'in CHP belediyesine ayrı, AK Parti belediyesine ayrı hizmet diye bir tasarrufu yok. Mansur Bey'i siz yeni tanıyor olabilirsiniz ama ben 7,5 yıldır tanıyorum, kendisinin başkanvekilliğini yaptım."

Kahramankazan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden önemli hizmetler aldığını söyleyen Çırpanoğlu, "Sayın Mansur Yavaş'a bugüne kadar Kahramankazan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettim" dedi.

"MANSUR YAVAŞ VE ÖZGÜR ÖZEL'LE GEÇİŞTEN ÖNCE GÖRÜŞMEDİM"

AK Parti'ye geçmeden önce Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmediğini açıklayan Çırpanoğlu, bunu etik açıdan doğru bulmadığını ifade etti. Çırpanoğlu, Yavaş'la ilişkilerinin zarar görmesini istemediğini belirterek, "Oraya gidip Mansur Bey'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' demenin doğru olmayacağını düşündüm. Orada yaşanabilecek olumsuz bir konuşma veya bir tepki aramızdaki ilişkiyi zedeler" diye konuştu.

AK PARTİ'YE NEDEN GEÇTİĞİNİ ANLATTI

Çırpanoğlu, AK Parti'ye geçiş kararının temelinde Kahramankazan'a daha fazla hizmet getirme düşüncesinin bulunduğunu savundu. "İşte sizin bu söyledikleriniz yapılsın, kentsel dönüşüm sağlansın, Kahramankazan'a hizmet noktasında yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu" diyen Çırpanoğlu, büyük projelerin merkezi yönetimin desteği olmadan gerçekleştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Çırpanoğlu, "Kentsel dönüşümler ve diğer büyük hizmetler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmadan gerçekleştirilemez. ABB ile veya Kahramankazan Belediyesi olarak yapacağınız şeyler sınırlıdır fakat devletin imkanlarıyla yapacağınız şeyler sınırsızdır" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNA GÜVENDİĞİMİZ İÇİN GEÇİŞ YAPTIK"

AK Parti'ye geçiş kararına ilişkin Çırpanoğlu, "Bizler hizmet alabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna güvendiğimiz için AK Parti'ye geçiş yaptık" dedi.

Kendisine oy veren veya vermeyen bütün vatandaşlara eşit hizmet sunacağını belirten Çırpanoğlu, belediye başkanı olarak önceliğinin Kahramankazan olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ SÜRECEK

Toplantının sonunda yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin de açıklama yapan Çırpanoğlu, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik hediye çeki desteğinin bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Çeklerin ilçede faaliyet gösteren 7 kırtasiyede kullanılabileceğini belirten Çırpanoğlu, uygulamada herhangi bir ayrım yapılmayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Mansur Yavaş, AK Parti, Ağustos, Ankara, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Şimdi Ankara Büyükşehir belediye başkanı ak partili olsaydı bu adamda yp li olsaydı Övdüğü için Direk disiplini Boylardı ama Ak partide öyle bir şey yok hizmeti kim yaparsa yapsın takdir edilir 2 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gelmis. bir onceki ekonomi haberinde yoktun. sizin tayfa neden hep aynisiniz ? 1 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Satı çırpan ı örnek alsaydın 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mustafa son dakikanın editörü ben değilim Yayınlamamış olmasında benim yapabileceğim bir şey yok 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami emin ol yazmadigin icin yayinlamiyor. butun ekonomi haberlerinde sen yoksun 0 0 Yanıtla
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