Al-Musrati'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika
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Al-Musrati'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor

Al-Musrati\'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor
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Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Al-Musrati'nin yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların toplam 12 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Libyalı orta sahanın, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Al-Musrati dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli orta saha oyuncusuyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Al-Musrati'nin kariyerine nerede devam edeceği merak edilirken, Libyalı futbolcuyla ilgili beklenmedik bir transfer iddiası ortaya çıktı.

ESENLER EROKSPOR HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Al-Musrati'yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği belirtilirken, henüz transferin tamamlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BEŞİKTAŞ 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Beşiktaş, Al-Musrati'yi Braga'dan kadrosuna katarken Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro bonservis bedeli olmak üzere toplam 12 milyon euro ödeme yapmıştı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon ise Hellas Verona'ya kiralamıştı.

SÜPER LİG'DEN 1. LİG'E GİDEBİLİR

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Al-Musrati'nin Esenler Erokspor ile anlaşması halinde kariyerine Trendyol 1. Lig'de devam edecek olması transferin en dikkat çeken ayrıntısı olacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Trendyol, Beşiktaş, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Musrati'nin yeni adresini gören dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika

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