Samsun'da sahte MHRS sitesiyle dolandırılan kişinin kartından 44 bin lira çekildi - Son Dakika
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Samsun'da sahte MHRS sitesiyle dolandırılan kişinin kartından 44 bin lira çekildi

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Samsun Atakum'da Z.B., MHRS randevusu almak için internette dolandırıcıların kurduğu sahte siteye girince kredi kartından haberi olmadan 44 bin 444 lira harcama yapıldı. Dolandırıldığını fark eden Z.B., polise şikayette bulundu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir kişi, internet üzerinden MHRS randevusu almak için dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte internet sitesine giriş yaparak kredi kartından 44 bin 444 lira harcama yapılarak dolandırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B., internette MHRS randevusu almak amacıyla giriş yapmak istediği sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte siteye girerek site üzerinden işlem gerçekleştirdi. Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira harcama yapıldığını fark eden Z.B., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Samsun, MHRS, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sahte MHRS sitesiyle dolandırılan kişinin kartından 44 bin lira çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sahte MHRS sitesiyle dolandırılan kişinin kartından 44 bin lira çekildi - Son Dakika
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