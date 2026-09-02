Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Erkek Arkadaşının 4 Saatlik İfadesi Tunceli'de Alındı - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Erkek Arkadaşının 4 Saatlik İfadesi Tunceli'de Alındı

Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Erkek Arkadaşının 4 Saatlik İfadesi Tunceli\'de Alındı
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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi. Abarakov'un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yaklaşık 4 saat süreyle alındı. İfade sonrası Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden cezaevine götürüldü.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Tunceli'ye getirilerek, Başsavcı Ebru Cansu tarafından 4 saat ifadesi alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi. Öğleden sonra Tunceli Adliyesi'ne götürülen Abarakov'un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Erkek Arkadaşının 4 Saatlik İfadesi Tunceli'de Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Erkek Arkadaşının 4 Saatlik İfadesi Tunceli'de Alındı - Son Dakika
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