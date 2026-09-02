Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek - Son Dakika
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Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya: Almanya\'ya sert karşılık verilecek
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Rusya, Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Moskova’ya yönelik aldığı kararlara tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, suçlamaları reddederken Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke’yi bakanlığa çağırdı. Açıklamada, Berlin’in ikili ilişkileri bozmayı amaçlayan bir provokasyona başvurduğu belirtilerek Almanya’nın adımlarına “sert karşılık verileceği” bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunması nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşı harekete geçileceğini açıkladı.

“SERT KARŞILIK VERİLECEK”

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler aldığı anımsatıldı.

Bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Berlin'in ikili ilişkilerin tamamen bozulması yönünde adım attığı vurgulanarak, "Berlin, Rusya-Almanya ilişkilerindeki durumu gerginleştirmeyi amaçlayan provokasyona bilinçli şekilde başvurdu. Almanya yönetiminin eylemlerine sert karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

NE OLMUŞTU?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    YAŞASIN BÜYÜK RUSYA 0 0 Yanıtla
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