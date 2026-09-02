Rusya: Almanya\'ya sert karşılık verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunması nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşı harekete geçileceğini açıkladı.

“SERT KARŞILIK VERİLECEK”

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler aldığı anımsatıldı.

Bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Berlin'in ikili ilişkilerin tamamen bozulması yönünde adım attığı vurgulanarak, "Berlin, Rusya-Almanya ilişkilerindeki durumu gerginleştirmeyi amaçlayan provokasyona bilinçli şekilde başvurdu. Almanya yönetiminin eylemlerine sert karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.