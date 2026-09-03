Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler - Son Dakika
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Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler

Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
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Almanya Kupası'nda Bayern Münih'i konuk eden VfL Osnabrück'ün taraftarları, maç öncesinde sıra dışı bir koreografiye imza attı. Taraftarlar, kendi elleriyle hazırladıkları lunapark treni modelini tribünde hareket ettirirken, Bayern Münih karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Almanya Kupası'nda (DFB-Pokal) VfL Osnabrück ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ev sahibi takımın taraftarları dikkat çekici bir gösteri hazırladı.

Bremer Brücke Stadyumu'ndaki Osnabrück taraftarları, tribünlerde rollercoaster (lunapark treni) temalı bir koreografi gerçekleştirdi.

TRİBÜNDE LUNAPARK TRENİ HAREKET ETTİ

Koreografinin en dikkat çekici bölümünü taraftarların kendi elleriyle hazırladığı lunapark treni modeli oluşturdu. Dev model, gösteri sırasında tribünün ön bölümünde hareket ettirildi. Koreografide ayrıca "VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn" ifadesinin yer aldığı büyük bir pankart açıldı. Bu ifadeyle Osnabrück'ün performansı lunapark treninin inişli çıkışlı ve hızlı yolculuğuna benzetildi.

5. DAKİKADA BAYERN'İ ŞOKE ETTİLER

Tribündeki gösterinin ardından Osnabrück sahada da maça sürpriz bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, Robin Meißner'in 5. dakikada uzak mesafeden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih daha sonra karşılaşmanın kontrolünü ele aldı. Alman devi, Harry Kane'in 2, Tom Bischof ve Michael Olise'nin birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler - Son Dakika

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