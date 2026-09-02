Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar - Son Dakika
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Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar
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Görümcesi Burçun Özçivit’in düğününe katılmayıp çocuklarıyla tatil yaptığı için eleştirilen Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Evcen, tatil karelerine “Devam edecek” ve “Şu anda başka bir yerde” notlarını düşerken, eleştirilere sert tepki gösteren Burak Özçivit de çekimlerinin tamamlanmasının ardından eşinin ve çocuklarının yanına gitti.

Eşi Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılmayarak tatil yapması nedeniyle eleştirilerin odağı olan Fahriye Evcen, sessizliğini paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sosyal medyadaki eleştirilere sert çıkan Burak Özçivit ise çekimlerinin ardından soluğu ailesinin yanında aldı.

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

DÜĞÜNDE YOKLARDI

Oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, geçtiğimiz günlerde Samsun'un Bafra ilçesinde Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in nikah töreninde yer almaması kamuoyunun dikkatini çekti.

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

Oğlunun düğüne neden katılmadığına dair soruları yanıtlayan baba Bülent Özçivit, "Adana'da dizi çekimlerinde, onun için gelemedi" açıklamasını yaptı. Gelin Burçun Özçivit ise abisinin yokluğuyla ilgili kırgınlık yaşamadıklarını belirterek, "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" ifadelerini kullandı.

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

TATİL PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ, ÖZÇİVİT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Burak Özçivit'in set yoğunluğu nedeniyle katılamadığı süreçte, Fahriye Evcen'in de düğünde bulunmaması ve eş zamanlı olarak çocuklarıyla tatil paylaşımları yapması sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Gelen olumsuz yorumlar ve iddialar üzerine sessizliğini bozan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı:

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

"Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!"

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

EVCEN'DEN "ŞU ANDA BAŞKA BİR YERDE" MESAJI

Yaşanan bu gerilimin ardından gözlerin çevrildiği Fahriye Evcen'den peş peşe yeni tatil kareleri geldi. Fotoğraflarına eklediği manidar notlarla dikkat çeken Evcen, pozlarını "Devam edecek" mesajıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğraf serisinde ayrıca İngilizce olarak "currently elsewhere" (şu anda başka bir yerde) ifadesine yer vererek sürece dair üstü kapalı bir mesaj verdi.

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

Tartışmaların gölgesinde geçen günlerin ardından sular duruldu. Dizi çekimleri nedeniyle Ankara'da bulunan Burak Özçivit'in, işlerini tamamladıktan sonra tatildeki eşi ve çocuklarının yanına geldiği anlar Evcen'in sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar

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Son Dakika Magazin Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar - Son Dakika
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