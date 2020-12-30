Son Dakika Burak Özçivit Haberleri

- 30.12.2020 16:20 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerin listesini açıkladı. Zirvede Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yer aldı.
- 29.12.2020 15:44 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlüleri açıkladı. Listenin başında ise özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise ve yaptığı her işle konuşulan Acun Ilıcalı geldi.
- 25.12.2020 17:41 Diğer yarım...Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama
Eşiyle romantik fotoğraflarını paylaşan Evcen, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notunu yazdı.
- 25.12.2020 01:16 24 Aralık 2020 Haberleri
24 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- 24.12.2020 23:55 Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı
Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notu düştü.
- 24.12.2020 23:13 Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü romantik fotoğraflarla kutladı
Fahriye Evcen, 36'ncı yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı romantik fotoğraflar paylaşıp, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" diye yazdı
- 24.12.2020 10:26 Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti
Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde bir veda yaşandı. Dizide Ertuğrul Bey'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizinin merakla beklenen 40. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
- 20.12.2020 21:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor
ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından hazırlanan dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi açıklandı. Top Beauty World 2020 listesinde Çağatay Ulusoy 17. sırada yer alırken Kıvanç Tatlıtuğ 33., Kerem Bursin 38., Barış Arduç 68., Uraz Kaygılaroğlu 82., Can Yaman 89., Burak Özçivit 91. ve Burak Tozkoparan 96. oldu.
- 18.12.2020 10:27 Burak Özçivit hediye yerine bağış istedi
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.
- 17.12.2020 16:00 Burak Özçivit'ten yardım kampanyası
"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.
- 16.12.2020 08:29 Renk uyumu nefis (Burak Özçivit)
Turuncu, siyah ve gri, kışın erkeğe yakışan en doğru renk ailesindendir.
- 15.12.2020 11:13 Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı!
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi
- 28.11.2020 13:37 Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu
Bir son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) geleneksel "2019 Yılı Medya Oscarları" ödüllerini kazanan isimler belli oldu.
- 09.11.2020 11:05 BOĞAZ HAVASI
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan çifti gören çiçek satan seyyar satıcılar, aracı gülle doldurdu
- 09.11.2020 09:42 Emel Müftüoğlu: Şarkıcılık zamanında bırakılması gereken bir meslek
? İzmir doğumlusunuz. İstanbul mu, İzmir mi?İzmir her zaman birinci benim için.
- 01.11.2020 15:02 Özçivit Ailesi alışverişte!
Yanlarında Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit de vardı.
- 31.10.2020 17:04 Özçivit ailesi alışverişte
Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz gün İstinye Park AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti.
- 30.10.2020 07:35 Banu Alkan, Bülent Ersoy'la aynı projede yer alacak
"Yeni projelerle bomba gibi geliyorum" diyen Alkan, geçtiğimiz yıllarda birlikte gezi programı hazırladığı Bülent Ersoy'la yeni bir projede buluşacaklarını açıkladı: "Konserlerim devam ediyor.
- 29.10.2020 19:03 BÜLENT ERSOY İLE YENİDEN BULUŞUYORUZ
Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi
- 29.10.2020 10:39 Altınyıldız Classics'ten Burak Özçivitli reklam filmi
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı.
- 29.10.2020 10:21 Burak Özçivit ile 'Her Açıdan Başarılı' reklam filmi
Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor.
- 29.10.2020 01:02 BURAK ÖZÇİVİT'İ MAYINLA UÇURMAKTA HAKLIYDIN KRAL
Kaan Urgancıoğlu ile spor yazarı Uğur Karakullukçu'nun, Twitter'daki ilginç diyalogları dikkat çekti
- 23.10.2020 14:42 Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü
Eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Neslihan Atagül, arasının kötü olduğu Burak Özçivit ile ilgili soru soran muhabire tepki gösterdi.
- 22.10.2020 00:58 Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"
Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti.
- 21.10.2020 09:57 Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor"
Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti.
- 20.10.2020 19:18 Burak Özçivit: Yıldız deyince aklıma Karan geliyor
Marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Burak Özçivit çekimlerde oğlu Karan'ı anlattı.
- 19.10.2020 10:25 Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiyonunu tanıttı
Erkek giyim markalarından Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile iş birliklerinin, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ettiğini duyurdu.
- 17.10.2020 00:03 "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödülleri verildi
Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SE-SAM) kuruluşunun 34. yılı ve Türk Sinemasının 106. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.
- 06.10.2020 09:26 Yıldız Tilbe ve Beren Saat beden diline dikkat etmeli
? Aşkım Kapışmak bugün gülüyor, geziyor, öğretiyor, yol gösteriyor.
- 01.10.2020 07:37 Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.
- 28.09.2020 18:07 Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaştı, yer yerinden oynadı. Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı.
- 26.09.2020 07:40 Instagram'ı boşver, gerçekte domestik bir hayatım var
Yoğun set programı arasında röportaja vakit buluyor.
- 12.09.2020 23:31 Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yedikten sonra hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
- 12.09.2020 22:55 Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
- 10.09.2020 08:39 'Kuruluş Osman' efsanesi dönüyor
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
- 02.09.2020 22:13 'Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi
'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
- 29.08.2020 17:49 Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.
- 22.08.2020 11:17 Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'ın programına soru gönderen bir kadın izleyici, "Kocam Fahriye Evcen'e aşık oldu, günaha girdi mi?" dedi. Soru karşısında şaşkına dönen sunucu ise ne diyeceğini bilemedi.
- 18.08.2020 11:45 Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.
- 17.08.2020 08:54 Azeri fenomen Asya Ismayilova hangi Türk oyunculara hayran?
Azerbaycan'da magazin dünyasında ve sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren ünlü Azeri fenomen Asya Ismayilova, Türk dizileri ve oyuncuları yakından takip ettiğini söyledi. Ismayilova, Türkiye'de popüler olan dizi ve oyuncuları da açıkladı
- 10.08.2020 10:54 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden Karan itirafı
Kurulus¸ Osman dizisinin bas¸rol oyuncusu Burak O¨zc¸ivit, es¸i Fahriye Evcen O¨zc¸ivit ile birlikte o¨nceki akşam Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı
- 09.07.2020 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından eşi Burak Özçivit'e benzerliğiyle kısa sürede ilgi odağı olan oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı. Evcen'in oğluyla pozları bir saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.
- 09.07.2020 13:21 Magazinde neler oluyor? O paylaşım hala gündemde!
Bu haftanın gündeminde Bergüzar Korel'in paylaşımı öne çıkıyor.
- 03.07.2020 07:46 Burak Özçivit: Karan 'anne'dedi
Rol aldığı "Kuruluş Osman" dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.
- 25.06.2020 12:35 'Kuruluş Osman' açık ara reytingin zirvesinde
'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'nci bölümü tüm kategorilerde açık ara reytinglerin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etti.
- 06.06.2020 08:53 Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
35. yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'in ardından sevenlerinden hediye yağdı. Özçivit'in özel pasta yaptırdığı Evcen adına Unicef başta olmak üzere birçok derneğe bağış yapıldı. Hatta hayranları Evcen için gökyüzünden yıldız bile satın aldı.
- 04.06.2020 15:27 Ediz Hun, Ertuğrul Gazi olacak
ENGİN Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.
- 04.06.2020 08:26 Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Efsane karaktere Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak.
- 03.06.2020 15:59 Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor
Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit'in üzerinde taşıdığı yeni sezon gömlekler, sıcak yaz günlerinde erkeklerin stilini vurgulayacak modeller sunuyor.
- 28.05.2020 08:38 Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Dün akşam nefes kesen bir bölümle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ele geçirdiği Alişar'ı öldürdü. Alişar karakterini oynayan Saruhan Hünel ise bu ölümle diziye veda etti.