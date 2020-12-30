Son Dakika Burak Özçivit Haberleri

16:20 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerin listesini açıkladı. Zirvede Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yer aldı.

15:44 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlüleri açıkladı. Listenin başında ise özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise ve yaptığı her işle konuşulan Acun Ilıcalı geldi.

01:16 24 Aralık 2020 Haberleri 24 Aralık 2020 Manşet Haberleri.

23:55 Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notu düştü.

23:13 Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü romantik fotoğraflarla kutladı Fahriye Evcen, 36'ncı yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı romantik fotoğraflar paylaşıp, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" diye yazdı

10:26 Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde bir veda yaşandı. Dizide Ertuğrul Bey'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizinin merakla beklenen 40. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

21:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World tarafından hazırlanan dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi açıklandı. Top Beauty World 2020 listesinde Çağatay Ulusoy 17. sırada yer alırken Kıvanç Tatlıtuğ 33., Kerem Bursin 38., Barış Arduç 68., Uraz Kaygılaroğlu 82., Can Yaman 89., Burak Özçivit 91. ve Burak Tozkoparan 96. oldu.

10:27 Burak Özçivit hediye yerine bağış istedi Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.

16:00 Burak Özçivit'ten yardım kampanyası "Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.

08:29 Renk uyumu nefis (Burak Özçivit) Turuncu, siyah ve gri, kışın erkeğe yakışan en doğru renk ailesindendir.

11:13 Burak Özçivit'ten yılbaşı itirafı! Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi

13:37 Son dakika haber! Medya Oscarları ödüllerinin kazananları belli oldu Bir son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) geleneksel "2019 Yılı Medya Oscarları" ödüllerini kazanan isimler belli oldu.

11:05 BOĞAZ HAVASI Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan çifti gören çiçek satan seyyar satıcılar, aracı gülle doldurdu

15:02 Özçivit Ailesi alışverişte! Yanlarında Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit de vardı.

17:04 Özçivit ailesi alışverişte Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz gün İstinye Park AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti.

07:35 Banu Alkan, Bülent Ersoy'la aynı projede yer alacak "Yeni projelerle bomba gibi geliyorum" diyen Alkan, geçtiğimiz yıllarda birlikte gezi programı hazırladığı Bülent Ersoy'la yeni bir projede buluşacaklarını açıkladı: "Konserlerim devam ediyor.

19:03 BÜLENT ERSOY İLE YENİDEN BULUŞUYORUZ Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi

10:39 Altınyıldız Classics'ten Burak Özçivitli reklam filmi Erkek giyim markası Altınyıldız Classics'in, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı.

10:21 Burak Özçivit ile 'Her Açıdan Başarılı' reklam filmi Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor.

01:02 BURAK ÖZÇİVİT'İ MAYINLA UÇURMAKTA HAKLIYDIN KRAL Kaan Urgancıoğlu ile spor yazarı Uğur Karakullukçu'nun, Twitter'daki ilginç diyalogları dikkat çekti

14:42 Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Neslihan Atagül, arasının kötü olduğu Burak Özçivit ile ilgili soru soran muhabire tepki gösterdi.

00:58 Burak Özçivit: "Yıldız deyince aklıma Karan geliyor" Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti.

19:18 Burak Özçivit: Yıldız deyince aklıma Karan geliyor Marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Burak Özçivit çekimlerde oğlu Karan'ı anlattı.

10:25 Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiyonunu tanıttı Erkek giyim markalarından Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile iş birliklerinin, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ettiğini duyurdu.

00:03 "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödülleri verildi Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SE-SAM) kuruluşunun 34. yılı ve Türk Sinemasının 106. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.

07:37 Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

18:07 Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaştı, yer yerinden oynadı. Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı.

23:31 Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yedikten sonra hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

22:55 Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

08:39 'Kuruluş Osman' efsanesi dönüyor Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

22:13 'Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

17:49 Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.

11:17 Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'ın programına soru gönderen bir kadın izleyici, "Kocam Fahriye Evcen'e aşık oldu, günaha girdi mi?" dedi. Soru karşısında şaşkına dönen sunucu ise ne diyeceğini bilemedi.

11:45 Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.

08:54 Azeri fenomen Asya Ismayilova hangi Türk oyunculara hayran? Azerbaycan'da magazin dünyasında ve sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren ünlü Azeri fenomen Asya Ismayilova, Türk dizileri ve oyuncuları yakından takip ettiğini söyledi. Ismayilova, Türkiye'de popüler olan dizi ve oyuncuları da açıkladı

10:54 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden Karan itirafı Kurulus¸ Osman dizisinin bas¸rol oyuncusu Burak O¨zc¸ivit, es¸i Fahriye Evcen O¨zc¸ivit ile birlikte o¨nceki akşam Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından eşi Burak Özçivit'e benzerliğiyle kısa sürede ilgi odağı olan oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı. Evcen'in oğluyla pozları bir saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.

07:46 Burak Özçivit: Karan 'anne'dedi Rol aldığı "Kuruluş Osman" dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.

12:35 'Kuruluş Osman' açık ara reytingin zirvesinde 'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'nci bölümü tüm kategorilerde açık ara reytinglerin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etti.

08:53 Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı 35. yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'in ardından sevenlerinden hediye yağdı. Özçivit'in özel pasta yaptırdığı Evcen adına Unicef başta olmak üzere birçok derneğe bağış yapıldı. Hatta hayranları Evcen için gökyüzünden yıldız bile satın aldı.

15:27 Ediz Hun, Ertuğrul Gazi olacak ENGİN Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

08:26 Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Efsane karaktere Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak.

15:59 Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit'in üzerinde taşıdığı yeni sezon gömlekler, sıcak yaz günlerinde erkeklerin stilini vurgulayacak modeller sunuyor.