Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye Evcen\'in Burak Özçivit\'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
13.02.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Özçivit'in Dubai'de katıldığı etkinlikte Fahriye Evcen'in mesafeli ve keyifsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Çiftin hayranları bu görüntüler için "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" şeklinde yorumlar yaptı.

Burak Özçivit, Dubai'de düzenlenen bir emlak projesinin tanıtımına katıldı. Etkinlik sırasında eşi Fahriye Evcen'in sergilediği tavırlar dikkat çekti. Etkinlik boyunca bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in çabalarına rağmen neşelenmediği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Araları bozuk belli", "Aralarında bir sorun var gibi", "Üzgün görünüyor Fahriye" ve "Kibir kötü bir şeydir" şeklinde yorumlar yaptı.

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:21:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.