Fahriye Evcen\'in Burak Özçivit\'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Burak Özçivit, Dubai'de düzenlenen bir emlak projesinin tanıtımına katıldı. Etkinlik sırasında eşi Fahriye Evcen'in sergilediği tavırlar dikkat çekti. Etkinlik boyunca bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in çabalarına rağmen neşelenmediği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Araları bozuk belli", "Aralarında bir sorun var gibi", "Üzgün görünüyor Fahriye" ve "Kibir kötü bir şeydir" şeklinde yorumlar yaptı.