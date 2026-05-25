Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde;

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Yakın zamanda yapılan atama nedeniyle boş olan Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Başkan Yardımcılığına Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı'nda açık bulunan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

Ayrıca karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı ve bu suretle boşalan Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Elif Bağ getirildi.