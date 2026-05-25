Osmaniye\'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Osmaniye ile birlikte Kahramanmaraş ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.
