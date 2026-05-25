Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye\'de 4.2 büyüklüğünde deprem
25.05.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Osmaniye'nin yanı sıra Kahramanmaraş ve Adana gibi illerde de hissedildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Osmaniye ile birlikte Kahramanmaraş ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

Osmaniye, 3. Sayfa, Sumbas, Güncel, Deprem, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 22:02:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.