Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump, İran\'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları\'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
25.05.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile müzakerelerin iyi gittiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir şart koştu. Trump, İsrail'in de taraf olduğu Abraham Anlaşmaları'na Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'ın da katılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini" belirterek, anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini savundu.

TRUMP: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA OLMAYACAK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" belirtti. ABD Başkanı, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

"ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILMALILAR"

Hafta sonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini ileri sürdü.

Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğine ve bunun da anlaşılabileceğine vurgu yapan Trump, ancak İran ile yapılacak anlaşmayı "tarihi bir olay" haline getirmek için çoğu ülkenin buna "istekli ve hazır" olması gerektiğini savundu.

Trump, Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere "ekonomik ve sosyal patlama" getirdiğini öne sürerek, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından "onur duyacaklarını" söylediklerini iddia etti.

ABRAHAM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan, İsrail ile bazı Arap ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan) arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmeyi, diplomatik ve ticari bağlar kurmayı amaçlayan bir dizi ikili anlaşmadır. Adını, Orta Doğu'daki üç büyük semavi dinin (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) ortak atası kabul edilen İbrahim peygamberden almaktadır.

Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
Kaynak: AA

Donald Trump, Türkiye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı

19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:17:32. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.