300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
25.05.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yayın hakları, reklam gelirleri ve ayak bastı parasıyla birlikte 300 milyon Euro ödül kazandı. Gözler yeni sezon için yapılacak transferlere çevrilirken, Acun Ilıcalı'nın ilk hedefinin takımın eski oyuncusu olan ve West Ham'da küme düşen Jarrod Bowen olduğu belirtildi.

İngiltere Championship’te muazzam bir sezonu geride bırakarak Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bir yandan şampiyonluğu kutlarken, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. 

KASA AĞZINA KADAR DOLACAK

Premier Lig'e ayak basılmasıyla birlikte yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri ve "ayak bastı parası" adıyla ödenen dev meblağla Hull City'nin kazancı yaklaşık 300 milyon Euro'yu buldu. Yaşanan bu tarihi başarı ve gelen dev bütçe, kulübün transfer politikasını da tamamen değiştirdi. İngiliz basınının ve Türk futbolseverlerin gözü, Acun Ilıcalı’nın yeni sezonda yapacağı hamlelere çevrildi.

İLK BOMBA JARROD BOWEN

İngiliz basınında yer alan habere göre; Yeni sezonda Premier Lig'de kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak isteyen Acun Ilıcalı, transfer listesinin ilk sırasına taraftarı heyecanlandıracak bir ismi ekledi. Hull City'nin ilk hedefinin, takımın eski yıldızı Jarrod Bowen olduğu öğrenildi. 2014-2020 yılları arasında Hull City forması giyen ve sergilediği performansla kulübün unutulmazları arasına giren Bowen, daha sonra West Ham United'a transfer olmuştu.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

KÜME DÜŞÜNCE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

West Ham’ın Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu için Hull City yönetimi harekete geçti. Acun Ilıcalı’nın, 300 milyon Euro'luk dev bütçenin önemli bir kısmını bu transfer için gözden çıkardığı ve Bowen'ı yeniden eve döndürmek için bizzat devreye gireceği öne sürüldü. 

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

West Ham United, Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı
CHP’deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:52:55. #.0.5#
SON DAKİKA: 300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.