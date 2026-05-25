Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig\'de tarih yazdı
25.05.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor forması giyen defans oyuncusu Florent Hadergjonaj sezon başında İran kulübü Persepolis ile anlaşmış ancak İran ve İsrail arasındaki devam eden savaş nedeniyle bu transferi iptal etmişti. Süper Lig'de kalan 31 yaşındaki Kosovalı bek, sezonu 9 gol ve 11 asistlik tarihi bir performansla tamamladı.

Corendon Alanyaspor'un deneyimli sağ beki Florent Hadergjonaj, kariyerinin en sıra dışı ve en parlak sezonunu geride bıraktı. Sezon başında neredeyse Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Kosovalı oyuncu, iptal olan transferinin ardından Akdeniz ekibinde tarihi bir performansa imza attı.

SAVAŞ GERİLİMİ TRANSFERİ İPTAL ETTİRDİ

Yaz transfer döneminde İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile her konuda anlaşmaya varan 31 yaşındaki savunmacı, bavullarını toplamaya hazırlanıyordu. Ancak Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında tırmanan savaş gerilimi ve güvenlik endişeleri, bu transferin seyrini tamamen değiştirdi. Güvenlik gerekçesiyle Persepolis'e gitmekten son anda vazgeçen Hadergjonaj, Corendon Alanyaspor'da kalma kararı aldı.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

BİR BEKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Yaşanan bu transfer krizinin ardından kendisini tamamen sahaya veren Kosovalı bek, Alanyaspor formasıyla adeta küllerinden doğdu. Savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumda sergilediği inanılmaz katkıyla parmak ısırttı. Sezonu tüm kulvarlarda 9 gol ve 11 asistlik muazzam bir istatistikle tamamlayan Hadergjonaj, bir defans oyuncusu için kolay kolay ulaşılamayacak bir eşiği aşarak toplamda 20 gole doğrudan etki etti.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Alanyaspor'un bu sezon topladığı puanlarda başrolü oynayan 31 yaşındaki sağ bek, bu performansıyla sadece takımının değil, Süper Lig'in de en üretken savunma oyuncularından biri olarak adını tarihe yazdırdı. 

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı
CHP’deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
İnanılmaz 2. Lig ekibi Torreense, Sporting’i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi’ne gitti İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.