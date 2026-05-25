Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig\'de tarih yazdı

Corendon Alanyaspor'un deneyimli sağ beki Florent Hadergjonaj, kariyerinin en sıra dışı ve en parlak sezonunu geride bıraktı. Sezon başında neredeyse Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Kosovalı oyuncu, iptal olan transferinin ardından Akdeniz ekibinde tarihi bir performansa imza attı.

SAVAŞ GERİLİMİ TRANSFERİ İPTAL ETTİRDİ

Yaz transfer döneminde İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile her konuda anlaşmaya varan 31 yaşındaki savunmacı, bavullarını toplamaya hazırlanıyordu. Ancak Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında tırmanan savaş gerilimi ve güvenlik endişeleri, bu transferin seyrini tamamen değiştirdi. Güvenlik gerekçesiyle Persepolis'e gitmekten son anda vazgeçen Hadergjonaj, Corendon Alanyaspor'da kalma kararı aldı.

BİR BEKTEN ÇOK DAHA FAZLASI

Yaşanan bu transfer krizinin ardından kendisini tamamen sahaya veren Kosovalı bek, Alanyaspor formasıyla adeta küllerinden doğdu. Savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumda sergilediği inanılmaz katkıyla parmak ısırttı. Sezonu tüm kulvarlarda 9 gol ve 11 asistlik muazzam bir istatistikle tamamlayan Hadergjonaj, bir defans oyuncusu için kolay kolay ulaşılamayacak bir eşiği aşarak toplamda 20 gole doğrudan etki etti.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Alanyaspor'un bu sezon topladığı puanlarda başrolü oynayan 31 yaşındaki sağ bek, bu performansıyla sadece takımının değil, Süper Lig'in de en üretken savunma oyuncularından biri olarak adını tarihe yazdırdı.