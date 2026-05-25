Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar

Nottingham Forest’un sahibi ve Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, EuroLeague finali sırasında yaşanan tartışmanın ardından dikkat çeken görüntüler verdi.
Atina’da oynanan EuroLeague final karşılaşması sırasında tribünlerde tansiyon yükseldi. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis’in de olayların yaşandığı bölümde bulunduğu görüldü.
Yaşanan tartışmanın ardından Marinakis’in yüzünde morluklarla görüntülenmesi dikkat çekti. Yunan iş insanının gömleğinin de yırtıldığı görüldü.
Marinakis’in olay sonrası verdiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. EuroLeague final gecesinde yaşananlar spor kamuoyunda konuşulmaya başladı.
Evangelos Marinakis, Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın sahibi olmasının yanı sıra Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un da başkanlığını yürütüyor. Deneyimli iş insanı Avrupa futbolunun en tanınan kulüp sahiplerinden biri olarak gösteriliyor.
Yaşanan tartışmanın nasıl başladığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Atina’daki final gecesinde yaşanan olayların detayları merak konusu oldu.
