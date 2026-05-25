Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Como\'da Alvaro Morata\'ya veda! Sadece 1 gol attı
25.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Como’da beklentilerin uzağında kalan Alvaro Morata için ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. 30 maçta sadece 1 gol atan İspanyol yıldızın Getafe’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

İtalya Serie A’da sezonun dikkat çeken ekiplerinden Como’da Alvaro Morata ile yollar ayrılıyor. İspanyol golcünün performansı beklentilerin altında kaldı.

COMO’DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Şampiyonlar Ligi bileti alarak büyük başarı yakalayan Como’da Alvaro Morata’nın performansı eleştiri konusu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.

30 MAÇTA SADECE 1 GOL

Morata, Como formasıyla çıktığı 30 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Deneyimli futbolcu ayrıca 2 asistlik katkı sağladı. İspanyol yıldızın düşük performansı milli takım kariyerini de etkiledi. Morata, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ AMA…

Como, Alvaro Morata’yı Milan’dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Belirli şartların gerçekleşmesiyle birlikte zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiği ve futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi.

AYRILIK KARARI ALINDI

Calciomercato’nun haberine göre Como yönetimi, buna rağmen Morata ile devam etmeyi düşünmüyor. İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

GETAFE İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Alvaro Morata için daha önce Getafe iddiaları gündeme gelmişti. İspanyol golcünün altyapısından yetiştiği kulübe dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Alvaro Morata, Como, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:15:21. #7.12#
SON DAKİKA: Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.