Como\'da Alvaro Morata\'ya veda! Sadece 1 gol attı

İtalya Serie A’da sezonun dikkat çeken ekiplerinden Como’da Alvaro Morata ile yollar ayrılıyor. İspanyol golcünün performansı beklentilerin altında kaldı.
Şampiyonlar Ligi bileti alarak büyük başarı yakalayan Como’da Alvaro Morata’nın performansı eleştiri konusu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.
Morata, Como formasıyla çıktığı 30 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Deneyimli futbolcu ayrıca 2 asistlik katkı sağladı. İspanyol yıldızın düşük performansı milli takım kariyerini de etkiledi. Morata, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
Como, Alvaro Morata’yı Milan’dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Belirli şartların gerçekleşmesiyle birlikte zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiği ve futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi.
Calciomercato’nun haberine göre Como yönetimi, buna rağmen Morata ile devam etmeyi düşünmüyor. İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.
Alvaro Morata için daha önce Getafe iddiaları gündeme gelmişti. İspanyol golcünün altyapısından yetiştiği kulübe dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
