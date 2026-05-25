Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
25.05.2026 15:24
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım'dan 6-7 Haziran'daki seçim öncesi sarı lacivertli camiaya dikkat çeken bir uyarı geldi. Yıldırım, transfer vaatleri konusunda sert uyarıda bulunarak, "UEFA’dan ceza alırsınız. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda transfer politikası, UEFA kriterleri ve kulübün geleceğiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

“GETİREMEZSİNİZ, UEFA CEZA VERİR”

Aziz Yıldırım, seçim sürecinde verilen transfer vaatleriyle ilgili konuştu. Yıldırım, “Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“KÜME DÜŞME CEZASI ALIRSINIZ”

UEFA yaptırımlarıyla ilgili sert uyarıda bulunan Yıldırım, “Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez” dedi. Tecrübeli isim, mali disiplinin önemine vurgu yaptı.

“2 SANTRFOR DAHİL 6 TRANSFER”

Transfer planlamasını da açıklayan Aziz Yıldırım, “İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız” dedi. Yıldırım, transferlerin sezon başlangıcına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ

Aykut Kocaman hakkında da konuşan Yıldırım, “15 gündür Aykut Kocaman’ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR ARTIK GÜLMELİ”

Fenerbahçe camiasına birlik mesajı veren Aziz Yıldırım, “Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Akan kanı durdurmaya geliyorum. İyi takım kuracağız, şampiyon olacağız. Çocuklar artık gülmeli” dedi.

EDERSON’A SAHİP ÇIKTI

Tecrübeli başkan adayı, performansı eleştirilen Ederson hakkında da konuştu. Yıldırım, “Ederson iyi kaleci. Oyuncu almadı o parayı, siz verdiniz. Oyunculara hepimiz sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

“HERKES KAVGA BEKLİYOR”

Federasyon ve hakemlerle ilgili de açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Herkes kavga etmemizi bekliyor. Beklemesinler. Konuşacağız ama hakkımızı yedirmeyiz” dedi. Yıldırım ayrıca seçilmesi halinde geçmiş dönem dahil tüm hesapları inceleteceğini söyledi.

    Yorumlar (1)

  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Buda uçmuş her zaman aynı laf teknik direktörü başkanı 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
