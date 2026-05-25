CHP'de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK'yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

25.05.2026 12:35  Güncelleme: 13:59
Dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan ve “Mücadeleyi Meclis’ten başlatıyorum” diyen Özgür Özel, TBMM'ye gelişinde yaptığı açıklamada, DEM Parti Heyeti ile görüşmesinin ardından, grup başkanvekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapacağına söyledi.

Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, saat 13.30'da DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme için TBMM'ye geldi. Özel, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZMİ BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Özel, bugünkü programı ve Kurban Bayramı'nda nerede olacağının sorulması üzerine, "Bugün Meclis'teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bunun dışında il dışından gelen, burada bulunan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, onları kabul edeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız." dedi.

"BAYRAM PROGRAMI YAPMAMIŞTIK"

Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra değerlendireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Ama şimdi konuşacağız."

"MÜCADELEYİ MECLİS'TEN BAŞLATIYORUZ" DEMİŞTİ

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ni tahliyenin ardından binadan çıkışında partililere hitap etmişti. Özel o açıklamasında, "Bize Cumhuriyet Halk Partisi’ni büyütmek için, iktidar yapmak için bina lazım değil. Bize yürek lazım, mücadele lazım. Bize Meclis’teki odamız yeter. Mücadeleyi Birinci Meclis’te olduğu gibi Meclis’ten başlatıyoruz. Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız. Başımızı sokacak bir yer ararsak Meclis’tir." demişti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bera Topal Bera Topal:
    Olum senin ekrem de nasıl bir kasedin var laaa... :)) ne yaptınız la siz kaset yayınlanmasın gerekirse ölürüm kafası 1 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Herkesi kendileri gibi sanan kitlenin yorumları yukarıda. Onlar bu erdemleri anlayamıyor, yazık kıııızz. Böyle geldiler, böyle gşdecekler. "Böyle" nin yerini siz doldurun artık. 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    birlikte suça bulaştılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
