Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

25.05.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’da Mauro Icardi ile sözleşme görüşmeleri sürerken, Okan Buruk’un Arjantinli yıldız için yönetime “Kalmalı” şeklinde net bir rapor vermediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların teklif artırmaya sıcak bakmadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Icardi'nin de bu gelişmler sonrası takımda kalması beklenmiyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri sürerken Arjantinli yıldızla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı.

YABANCI KURALI SONRASI FREN

TFF’nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamasının ardından Galatasaray’ın Mauro Icardi konusunda geri adım attığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek maliyet nedeniyle transfer planlamasını yeniden gözden geçirdiği belirtildi.

Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

GALATASARAY’IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Galatasaray, yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi için 4 milyon euroluk bütçe ayırdı. Arjantinli golcüye resmi teklifin iletildiği ve cevap beklendiği aktarıldı.

ICARDI’NİN TALEBİ 7 MİLYON EURO

Mauro Icardi cephesinin ise yıllık 7 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme istediği konuşuluyor. Yıldız futbolcunun menajerinin de Galatasaray’ın teklif ettiği rakamı düşük bulduğu ifade edildi.

OKAN BURUK’TAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Sabah’ın haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk’un Mauro Icardi için yönetime “Kalmalı” şeklinde net bir rapor vermediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından yönetimin teklif artırma konusunda geri planda kaldığı öne sürüldü.

Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ REVİZE ETMEYECEK

Haberde Başkan Dursun Özbek’in mevcut şartlar altında Mauro Icardi’ye yapılan teklifin yükseltilmesini düşünmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

GÖZLER ICARDI’DEN GELECEK KARARDA

Galatasaray taraftarları Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arjantinli yıldızın önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor. 

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Fener alsın iş yapar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
Acun Ilıcalı’nın isteği İngiltere’yi salladı: Ben bu şekilde yapamam Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:54:12. #7.13#
SON DAKİKA: Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.