Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminin modernizasyonu ve hükümlülerin topluma kazandırılması süreçlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, infaz sisteminde toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışı benimsediklerini vurguladı.

"MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE VE MESLEKİ BECERİ ÖNCELİĞİMİZ"

Hükümlülerin sosyal hayata daha güçlü hazırlanmaları için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedefliyor; bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"GELECEKLERİNİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Ceza infaz kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, bu çalışmalarla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkân sağlandığını ifade etti. Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

