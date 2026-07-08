Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde açılan bir pankarta skandal bir müdahalede bulunuldu. Sahnede bir öğrencinin, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu bir pankart taşıması üzerine diğer bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.

AYET YAZILI PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Pankartı indirmeyi başaramayan öğrenciler, önünde yan yana sıraya girerek yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

Bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması dikkat çekti.