ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Tarihi NATO Zirvesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Beştepe'den dünyaya seslenen ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı. Türkiye’nin organizasyon başarısına ve güçlü liderliğine dikkat çeken Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER"

Konuşmasının ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getiren Trump, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Gördüğümüz her şey çok güzeldi. Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNİ OLDUKÇA İYİ YÖNETİYOR"

Sözlerini Türkiye'nin askeri gücü ve misafirperverliği üzerinden sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor. Askerî açıdan da oldukça güçlü bir ülke yönetiyor. İnsanlar bunu zaman zaman göz ardı ediyorlar ama gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor."

"BİZİM ZİRVEMİZ İÇİN YENİ BİR TERNİMAL İNŞA ETTİLER"

Ankara'ya ayak bastıkları andan itibaren karşılaştıkları atmosferden son derece etkilendiğini belirten Trump, Türkiye'de yapılan ev sahipliğine dair memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

"Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanını gördük. Gerçekten çok güzeldi. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı."