Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz - Son Dakika
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Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

08.07.2026 16:19
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Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Kiev'e Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin üretim hakkı için lisans vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Trump ve Zelenski görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA PATRİOT FÜZELERİ ÜRETİMİ İÇİN İZİN

Görüşmenin ana gündem maddesini oluşturan Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, Kiev'e Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin üretim hakkı için lisans vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı, "Patriot füzelerimiz var ama çok fazla değil. Bizim de ihtiyacımız var. Bazılarını verebiliriz. Hızlıca üretebileceklerini düşünüyoruz. (Ukraynalılar) silah üretme konusunda çok yetenekliler. Ukrayna'ya uygun zamanda gideceğim. Savaş bitsin isterim" değerlendirmesinde bulundu.

“UKRAYNA MUAZZAM BİR POTANSİYELE SAHİP”

Rusya Devlet Başkanı Putin'i zorlu bir karakter olarak tanımlayan Trump, bu sürecin kolay bir iş olmadığını belirtti. Karşı tarafın 47 yıldır yaptıkları gibi çok kötü davranışlarda bulunduğunu ifade eden Trump, dün akşam itibarıyla birkaç drone, roket ve füze fırlatıldığını, kendilerinin ise dün akşam onlara karşı çok ağır bir askeri darbe indirdiklerini açıkladı.

Ukrayna'da devam eden savaşın korkunç boyutlarda olduğunu ifade eden Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya ait askeri fabrikaları ve petrol rafinelerini hedef aldığını, bu doğrultuda Rusya'nın petrol kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu iddia etti.

Kendisinin asıl işinin anlaşma yapmak olduğunu ve başkanlık görevinin de bu işin bir parçası olduğunu belirten Trump, bu süreci çok iyi bildiğini kaydetti.

Zelenski'nin de ülkesini yeniden inşa etme sürecine geri dönmek istediğini ifade eden Trump, yaşanan tüm ölüm ve yıkımın ardından Ukrayna'nın muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ve Zelenski'nin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.

Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

"BUGÜN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

 Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında konuşan Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bilgisini vererek "Putin üzerinde çok fazla baskı uyguluyoruz. Hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Ukrayna bizden çok uzakta. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Böylesine bir beyin gücü ülkeyi yeniden inşa etmeye odaklansa harika başarılar elde edilebilir" değerlendirmesini yaptı.

 "HEM ZELENSKİ HEM DE PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR"

Savaşı "utanç vesikası" olarak anan Trump, "Putin savaşı bitirmek istiyor. Zelenski ve Putin savaş istemiyor. Putin'in bazı şartları vardı. Rusya için de zor oldu. Adil olmak gerekirse ben başkan olsaydım asla başlamaması gereken bir savaştı. Bu gerçekten utanç sebebi. Hem Zelenski'nin hem de Putin'in savaşı bitirmek istediğini düşünüyorum" yorumunu yaptı. Trump, "Putin Moskova'da görüşmek istedi. Olumlu bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ne zaman olacak bilmiyorum" diye devam etti 

"ANLAŞMA YAPARSAK RUSYA DA MUTLU OLACAKTIR"

Kiev ile Moskova arasındaki olası anlaşmaya ilişkin yorum yapan Trump, "Anlaşma yapılırsa güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Rusya da bize saygı duyuyor. Eğer bir anlaşma yapabilirsek Rusya çok mutlu olacaktır. Yeniden saldıracaklarını düşünmüyorum. Neredeyse 5 yıl oldu" dedi. Trump, "Anlaşma olacağını düşünüyorum ama tarih veremem" diye ekledi.

ZELENSKİ: SAVAŞI NASIL BİTİRİRİZ BUNA ODAKLANIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Putin'in barış için hangi şartları öne sürdüğünü bilmiyorum zaten bunlar değişiyor. Savaşın başında daha güçlüydü. Cephedeki inisiyatifi kaybettiğini düşünüyorum. İnisiyatifin bizim tarafımıza geçtiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski sözlerine şu şekilde devam etti: "Her zamanki gibi ABD'nin desteği için müteşekkiriz, burada konuşulanlar çok değerli oldu. Sizinle daha sonra detayları paylaşacağız. Birinci nokta müzakerelerle ilgili, nasıl barışı ülkemize getiririz, buna odaklanıyoruz. Savaşı nasıl bitiririz buna odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

SİNYALİ DÜN VERMİŞTİ 

Dün zirvenin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Zelenski, ABD'den tedarik edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin önemine dikkati çekmişti. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede bu konuyu ele alacağını bildirmişti. Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerektiğinin altını çizen Zelenski, önceliklerinin Patriot için mümkün olan en kısa sürede füze temin edilmesi olduğunu söylemişti. Zelenski, "Rusya üzerindeki baskının artırılmasına, daha fazla balistik füze savunma sistemine ve Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlara ihtiyaç var" ifadesini kullanmıştı.

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Son Dakika Güncel Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz - Son Dakika

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