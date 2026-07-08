Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak - Son Dakika
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Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

08.07.2026 17:29
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin özel davetlisi olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada sorulara yanıt veren Trump, "Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ortak basın toplantısı düzenliyor.

Trump, "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Trump, "İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı" dedi.

Suriye'yle ilgili Trump, Lübnan Hizbullahı konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini söyledi.

Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını belirtti.

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Son Dakika Güncel Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak - Son Dakika

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