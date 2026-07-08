Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ortak basın toplantısı düzenliyor.

Trump, "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Trump, "İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı" dedi.

Suriye'yle ilgili Trump, Lübnan Hizbullahı konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini söyledi.

Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını belirtti.