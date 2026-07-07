Kamyoneti ateşe vermek isteyen şahıs yakalandı

Aksaray'da evinin önüne araç koyulmaması için uyardığı kargo şirketine ait kamyonetin lastiklerini kesip mazot dökerek yakmak istediği sırada polislerin gelmesiyle eylemini gerçekleştiremeyen şahıs, olay yerini gözlemlerken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne araç park edilmemesi için kargo kamyoneti sürücüsü ile tartışan Şaban A. (35), kamyonetin tekrar gelip evinin önüne park etmesi edilmesi üzerine eline geçirdiği bıçakla kamyonete saldırdı. Önce lastiklerini bıçakla kesen Şaban A. daha sonra yanında getirdiği mazotu aracın lastiklerine dökerek yakmak istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekiplerini gören şahıs aracı ateşe veremedi. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, bir süre sonra şüpheli şahıs olay yerinde gözlem yaparken yakalandı. Üst araması yapılarak gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY