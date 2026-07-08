NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi

08.07.2026 01:15
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Ankara’da bir araya gelen dünya liderleri, küresel güvenlik ve stratejik ortaklıkların ele alındığı yoğun NATO Zirvesi gündemine futbol molası verdi. Tüm dünyayı kasıp kavuran FIFA Dünya Kupası heyecanı zirvenin yapıldığı salonların kulislerine taşınırken; Kanada Başbakanı Mark Carney, Norveç’ten Erling Haaland’ı açık açık istedi. İngiltere Başbakanı Starmer ile Norveç Başbakanı Støre ise ülkeleri arasında oynanacak çeyrek final öncesi milli formalarla dostluk pozu verdi.

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, sadece kritik savunma anlaşmalarına değil, aynı zamanda liderler arasında yaşanan oldukça renkli ve esprili futbol sohbetlerine de sahne oldu. Devam eden FIFA Dünya Kupası heyecanı, zirvenin yoğun gündeminin ortasında liderlerin kulis arkasındaki en büyük eğlencesi haline geldi.

KANADA BAŞBAKANI CARNEY, NORVEÇLİ MEVKİDAŞINDAN HAALAND'I İSTEDİ 

Dünya Kupası Son 16 turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden Fas ile eşleşen ve organizasyona veda eden Kanada’nın Başbakanı Mark Carney, zirvede gerçekleşen görüşmeler sırasında esprili bir transfere imza atmaya çalıştı. 

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile bir araya gelen Carney, turnuvada attığı gollerle yıldızlaşan ve son olarak Brezilya'yı attığı gollerle turnuva dışına iten dünyaca ünlü Norveçli forvet Erling Haaland'ı kendi milli takımı için adeta "kiralık" istedi.

NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi

Görüşme sırasında kameralara yansıyan anlarda mevkidaşına tebessüm ederek takılan Carney, "Müttefikler arası birlikte çalışılabilirlik, ekipleri ve mürettebatı paylaşmak anlamına da gelir. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Erling Haaland'ı bizimle paylaşabilirseniz, bu büyük bir minnettarlıkla karşılanır" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu. 

Carney'nin bu esprili talebi karşısında Norveç Başbakanı Støre ve salondaki diğer yetkililer gülerek karşılık verdi ve liderler birbirlerinin elini sıkarak bu keyifli anı noktaladı.

İNGİLTERE VE NORVEÇ BAŞBAKANLARINDAN ÇEYREK FİNAL ÖNCESİ FORMAYLA POZ 

Diğer yandan futbol heyecanı, Dünya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak olan İngiltere ve Norveç arasında da tatlı bir rekabete dönüştü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Ankara’daki zirvenin kulisinde, İngiliz Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldi.

NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi

Cumartesi günü oynanacak kritik çeyrek final maçı öncesinde iki lider, kendi ülkelerinin milli takım formalarını sırtlarına geçirerek dostluk pozu verdi. Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldıkları resmi görüşmenin hemen ardından formalarını giyen Starmer ve Støre, birbirlerine takılarak maç öncesi keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdi.

Ankara’daki NATO zirvesi, liderlerin dünya futbolunun dev organizasyonuna olan ilgisiyle siyaset arenasından yeşil sahalara uzanan unutulmaz anlara sahne oldu.

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Son Dakika Dünya Kupası NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi - Son Dakika

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