Mersin'de duvar saatlerinde 186 bin uyuşturucu hap ve bin 992 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de duvar saatlerinde 186 bin uyuşturucu hap ve bin 992 tarihi eser ele geçirildi

08.07.2026 12:50
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Mersin'de polisin düzenlediği baskında, duvar saatleri içine gizlenmiş 186 bin 905 uyuşturucu hap ve bin 992 tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen bir depoya düzenlenen baskında, duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186 bin 905 adet uyuşturucu hap ile bin 992 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir depo ile bir adres tespit edildi. Bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 200 adet duvar saati içerisine zulalanan 48 kilo 774 gram ağırlığında 186 bin 905 adet uyuşturucu bin 963 adet bronz sikke, 24 adet gümüş sikke, 1'er adet üzerinde insan tasviri ve profiller bulunan bronz sikke, altın olduğu değerlendirilen yüzük, bronz olduğu değerlendirilen yüzük, İbranice yazıların bulunduğu deri parçası, altıgen bir kutu içerisinde rulo şeklinde, üzerinde İbranice yazılar bulunan deri parçası olmak üzere toplamda bin 992 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de duvar saatlerinde 186 bin uyuşturucu hap ve bin 992 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de duvar saatlerinde 186 bin uyuşturucu hap ve bin 992 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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