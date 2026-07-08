Seferihisar'da ayı vuruldu, kabus bitti - Son Dakika
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Seferihisar'da ayı vuruldu, kabus bitti

Seferihisar\'da ayı vuruldu, kabus bitti
08.07.2026 12:33  Güncelleme: 12:37
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 71 yaşındaki Osman Güntaş'ı öldüren ve bölgede paniğe yol açan ayı, vatandaşlar tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir vatandaşı öldüren ve bölgede büyük paniğe neden olan ayı vurularak etkisiz hale getirildi.

İlçeyi teyakkuza geçiren olay, 3 Temmuz akşam saatlerinde Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinin bahçesinde uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Osman Güntaş, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Güntaş'ın ölümünün ardından bölgede panik havası hakim olmuş, ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen ayı birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenmişti.

Son olarak Doğanbey Sahili'nde ortaya çıkan ve tehlike saçan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü. İlçede günlerdir süren ayı kabusu, hayvanın etkisiz hale getirilmesiyle son buldu. Bölge halkında büyük tedirginliğe neden olan ayının vatandaşlarca öldürülmesinin ardından yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'da ayı vuruldu, kabus bitti - Son Dakika

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