Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

08.07.2026 18:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Dünyanın takip ettiği tarihi zirvede NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlandı.

<a class='keyword-sd' href='/emine-erdogan/' title='Emine Erdoğan'>Emine Erdoğan</a>, liderlerin eşlerini <a class='keyword-sd' href='/cankaya-kosku/' title='Çankaya Köşkü'>Çankaya Köşkü</a>'nde ağırladı

ERDOĞAN VE LİDER EŞLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Programda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg, Estonya Başbakanı Kristen Michal'in eşi Evelin Oras ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron da yer aldı. Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

"GELECEK NESLİ KORUMAK" TEMALI PROGRAM

Öte yandan; Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü'nde katıldıkları "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı programa ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL DÜZEN ŞART"

Programda, dijital çağın sunduğu imkanlar kadar çocukları sessizce kuşatan tehditleri de konuştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bugün çocuklarımızın geleceği, yalnızca ne öğrendikleriyle değil, neye maruz kaldıklarıyla, neye yönlendirildikleriyle ve hangi değerlerle büyüdükleriyle şekilleniyor. Çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimini önceleyen bir dijital düzen inşa etmek, insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk, ülkeler arasında tecrübe paylaşımını ve işbirliğini gerekli kılıyor. Türkiye olarak, çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz. Çocuklar için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital geleceği birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi.

TÜM LİDER EŞLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Paylaşımında, programdan fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan, "kıymetli" görüşleri, "samimi" katkıları ve "yapıcı" değerlendirmeleriyle programa değer katan tüm lider eşlerine teşekkür etti.

Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eşi Charlotte Merz 
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden'in eşi Marjolijne Frieden
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşi Heiko von der Leyen
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı - Son Dakika

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