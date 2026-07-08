Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında İran'a yeni saldırı sinyali verdi.

Öğlenden önce "Tahran nükleere sahip olmamalı. İran’ı dün akşam sert vurduk ve İran ile ateşkes bitti." açıklaması yapan Trump, Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "İran çok kötü davranıyor. Bu akşam İran'ı çok ağır vuracağız. 47 yıl Ortadoğu'da zorbalık yaptılar. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.