NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

07.07.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resmi akşam yemeği, uluslararası protokolün en üst düzey zarafet gösterisine dönüştü. Geceye ev sahipliği yapan Emine Erdoğan, asil tarzı ve göz kamaştıran şıklığıyla müttefik ülkelerin kadın liderlerine ve eşlerine öncülük etti. Davette adeta bir şıklık yarışına giren first ladyler ve kadın liderler, kostümleri, sofistike detayları ve asil duruşlarıyla zirveye damga vurarak göz kamaştırdı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resmi akşam yemeğiyle başladı. Küresel diplomasinin kalbinin attığı zirve, aynı zamanda kadın liderlerin ve lider eşlerinin zarafet yarışına sahne oldu.

Ev sahibi Emine Erdoğan, gece mavisi tonlarında, pelerin detaylı ve asil işlemelerle bezeli geleneksel dokunuşlara sahip şık elbisesiyle konuklarını karşılayarak gecenin zarafet açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayan Emine Erdoğan, ev sahipliğindeki şıklığı ve misafirperverliğiyle büyük beğeni topladı.

LİDER EŞLERİ VE KADIN LİDERLERDEN TARZ GEÇİDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafında liderler ile eşleri, tercih ettikleri asil kostümlerle adeta şıklık yarışı verdi. Protokolde yer alan isimler arasında zarafetiyle dikkat çekenler şöyle sıralandı:

Fransa First Lady'si Brigitte Macron: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el ele tören alanına gelen Brigitte Macron, listede zarafetiyle en başa yerleşti. Fransız modasının zamansız sadeliğini yansıtan, uzun kollu ve diz altı düz siyah bir elbise tercih eden Macron, tarzını siyah mini el çantası ve asil, net çizgileriyle tamamlayarak büyük beğeni topladı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Fransa First Lady'si Brigitte Macron

Romanya First Lady'si Mirabela Gradinaru: Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan'a eşlik eden Mirabela Gradinaru, tören alanına canlılık katan isimlerden biri oldu. Yaz zirvesinin enerjisine uygun, pelerin detaylı dökümlü kollara sahip turkuaz mavisi uzun bir elbise tercih eden Gradinaru, dalgalı açık bıraktığı saçları ve gri tonlarındaki şık el çantasıyla gecenin en taze ve dikkat çeken şıklıklarından birini sergiledi.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Romanya First Lady'si Mirabela Gradinaru

Çekya First Lady'si Monika Babišová: Çekya Başbakanı Andrej Babiš'e eşlik eden Monika Babišová, Külliye girişinde büyüleyici bir şıklık sergiledi. Kar beyazı, yere kadar uzanan balık kesim elbisesi ve kollarındaki zarif balon detaylarıyla gecenin en dikkat çekici silüetlerinden birini oluşturan Babišová, şıklığını pırlanta küpeleri ve beyaz el çantasıyla tamamladı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Çekya First Lady'si Monika Babišová

Polonya First Lady'si Marta Nawrocki: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye eşlik eden Marta Nawrocki, klasik zarafetin simgesi olan kayık yaka, bilek boy düz siyah bir elbise tercih etti. Sade takıları ve zarif el çantasıyla gecenin asil şıklıklarından birine imza attı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Polonya First Lady'si Marta Nawrocki

Bulgaristan First Lady'si Desislava Radeva: Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e eşlik eden Desislava Radeva, beyaz ve krem tonlarında, yakası asimetrik detaylı ve midi boy zarif bir elbise tercih ederek duru tarzıyla Külliye merdivenlerinde beğeni topladı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Bulgaristan First Lady'si Desislava Radeva

Belçika Başbakanı'nın Eşi Veerle Hegge: Belçika Başbakanı Bart De Wever ile birlikte Külliye'ye giriş yapan Veerle Hegge, lacivert tonlarındaki kolsuz, dökümlü uzun saten elbisesini zarif bir kolye ve omuz çantasıyla tamamlayarak abartıdan uzak bir şıklık sundu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Belçika Başbakanı'nın Eşi Veerle Hegge

Finlandiya First Lady'si Suzanne Innes-Stubb: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile birlikte Külliye'ye giriş yapan Suzanne Innes-Stubb, bol paça lacivert saten pantolonunu, asimetrik kesimli ve dökümlü beyaz saten bir bluzla tamamlayarak çabasız ve entelektüel zarafetiyle göz doldurdu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Finlandiya First Lady'si Suzanne Innes-Stubb

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Zirvenin en dikkat çeken kadın liderlerinden biri olan Frederiksen, saf beyaz renkli, kendinden hafif ışıltılı ve desenli kumaştan üretilmiş asil bir ceket-pantolon takımı ve asil duruşuyla parlak bir şıklık sergiledi.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: Tercih ettiği zarif siyah ceket-pantolon takımını boynundaki büyük ve ışıltılı gerdanlığıyla tamamlayan İtalya Başbakanı, maskülen ve lüks detayları harmanladığı stiliyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
İtalya Başbakanı Meloni

Kanada First Lady'si Diana Fox Carney: Mürdüm tonlarındaki şık elbisesinin üzerine giydiği kısa, parlak saks mavisi ceketiyle renklerin asil uyumunu yakalayan Carney, sofistike saç modeliyle çabasız bir şıklık sergiledi.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Kanada First Lady'si Diana Fox Carney

Güney Kore First Lady'si Kim Hye-kyung: Siyah eteğinin üzerine giydiği, keskin hatlara sahip canlı kırmızı ceketiyle zarafeti ve modern şıklığı bir arada sundu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

Slovenya First Lady'si Urška Bacovnik Janša: Tercih ettiği uzun, dökümlü siyah elbisesini belindeki özel tasarım gümüş detaylı kemerle hareketlendirerek oldukça zarif bir silüet ortaya koydu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Slovenya First Lady'si Urška Bacovnik Janša

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte kameralar karşısına geçen Zelenska, modern ve güçlü duruşunu simgeleyen siyah pantolon-ceket takımıyla minimalist bir şıklık sergiledi.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska

Almanya Başbakanı'nın Eşi Charlotte Merz: Canlı turkuaz rengindeki dökümlü elbisesi, zarif dekoltesi ve sade kolyesiyle gecenin en taze ve enerjik şıklıklarından birine imza attı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

Yunanistan First Lady'si Mareva Grabowski-Mitsotakis: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e eşlik eden Mareva Grabowski, Külliye girişinde asil ve çabasız şıklığın en iyi örneklerinden birini sundu. Alt kısmı ince pilili, kolsuz ve sıfır yaka düz siyah uzun bir elbise tercih eden Grabowski, bileğindeki kalın gümüş kelepçe bileziği, doğal bıraktığı dalgalı saçları ve siyah açık ayakkabılarıyla minimalist zarafetini konuşturdu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Yunanistan First Lady'si Mareva Grabowski-Mitsotakis

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Dantel işlemeli kollara sahip, lacivert ve siyah tonlarında derinlikli, oldukça zarif bir gece elbisesiyle Külliye'de yerini aldı.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Karadağ First Lady'si Milena Tošic Spajic: Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'e eşlik eden Milena Tošic Spajic, Külliye girişinde duru ve modern şıklığıyla büyüledi. Krem tonlarında, omuzları tamamen asil bir pelerin zarafetiyle örten, dökümlü ve yere kadar uzanan fütüristik kesimli bir elbise tercih eden Spajic, sıkıca arkada topladığı saçları, gümüş küpeleri ve beyaz şık el çantasıyla gecenin en saf zarafetlerinden birini sundu.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Karadağ First Lady'si Milena Tošic Spajic

Kritik zirvenin ilk gününe damga vuran bu görkemli davet, liderlerin dünya güvenliğini masaya yatırdığı diplomatik temasların yanı sıra, Külliye ev sahipliğinde zarafet dolu estetik karelerin de ortaya çıktığı tarihi bir akşam olarak kayıtlara geçti.

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emine Erdoğan, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası
36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak 36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
ABD basını: İran ordusu Hürmüz’den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken kulisi Trump F-35 müjdesini verecek NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
Kırıkkale’de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti 41 kişi yaralandı Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti; 41 kişi yaralandı
Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara’ya geldi Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi
Trafik magandasından iğrenç hareketler Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi mesajı: Sahne Ankara’da kurulmuş durumda Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı: Sahne Ankara'da kurulmuş durumda
Zelenski gözünü Ankara’ya çevirdi NATO’dan önemli bir beklentisi var Zelenski gözünü Ankara'ya çevirdi! NATO'dan önemli bir beklentisi var
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
Hürmüz Boğazı gerginliği piyasaları karıştırdı: Beklentiler ve analizler ne yönde Hürmüz Boğazı gerginliği piyasaları karıştırdı: Beklentiler ve analizler ne yönde?
Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı İşte değeri Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran’ı peş peşe vurdu ABD, İran'ı peş peşe vurdu

00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
23:09
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
22:09
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
21:08
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:40
Messi’nin penaltı kabusu devam ediyor
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya indi Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya indi! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
17:54
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:49
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 00:36:36. #.0.2#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.