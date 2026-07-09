NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var - Son Dakika
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NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var

09.07.2026 11:03
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Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen yabancı gazeteci, konakladığı oteldeki Türk kahvaltısına hayran kaldı. Gazeteci, kahvaltının videosunu "Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var" diyerek paylaştı.

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi, dünya liderlerinin aldıkları önemli kararların yanı sıra Türk mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

TÜRK KAHVALTISINI HAYRANLIKLA PAYLAŞTI

Zirve için Türkiye'ye gelen yabancı bir gazeteci, konakladığı otelde misafirlere sunulan Türk kahvaltısına hayran kaldı. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci, “Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var. Burada içecek çeşitliliği inanılmaz…” dedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Açık büfe kahvaltı reyonlarını gezen gazeteci, çektiği videoda takipçilerine Türk kahvaltısının çeşitliliğini anlatarak tanıttı. Videoda tüm büfeleri gezen yabancı basın çalışanı, Türk kahvaltısı karşısında hayranlığını ve şaşkınlığını gizleyemedi.

"Size buradaki NATO Zirvesi kahvaltısını göstereyim" diyerek cep telefonu kamerasıyla çekime başlayan yabancı basın çalışanı, "Yiyecek ne var bakalım?" sorusuyla büfeleri gezmeye başladı.

"ÇEŞİTLİLİK İNANILMAZ"

Vejetaryen köşesini gösteren gazeteci, "Burada vejetaryen ürünler var. Elbette burada bir sürü kahvaltılık da var. Daha önce hiç görmediğim şeyler var. Daha önce hiç görmediğim kurutulmuş meyveler. Şu yeşil ve turuncu olanlara bakın. Proteinler, yani et çeşitleri de mevcut. Burada da ekmek köşemiz var. Tüm bunlar şehir manzarası eşliğinde. Diğer tarafa geçelim. Burada meyvelerle devam ediyoruz. Şuna bir bakın, rulo yapılmış krepler. Burada da yine lezzetli meyveler var. Peynir barı burada. Burada da biraz zeytin var. 9 farklı zeytin tabağı var. Burada da çeşitli sıcak yemekler var. Kapakları tek tek açmayayım. Ama harika olan ne biliyor musunuz? Dün bundan yemiştim. Tabakta böyle görünüyor. Ben tavuğu içine koyuyorum ve karıştırıyorum. Ve tabi ki henüz bahsetmediğim şey; Buradaki içecek çeşitliliği inanılmaz. Çılgınca. Ve kahvaltı doğrudan NATO Zirvesi'nin yapıldığı yerde değil. NATO heyetlerinin veya gazetecilerin konakladığı otelde veriliyor. Elbette tek otel burası değil. Daha bir çok otel var." sözleriyle Türk kahvaltısı hakkında bilgiler verdi.

Türk Mutfağı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Türkiye, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    bunları kimler yiyebiliyor acaba? 4 3 Yanıtla
    gultekin konukcu gultekin konukcu:
    Halifelik görevi üstlenenler kendilerini hz ömerle bir görenler peygamber efendimiz bir hurmayla neyse Allaha havle ettim 1 2
  • Önder Avaz Önder Avaz:
    Koçum biz Türkiye'de yasamisken yiyemiyoruz 2 3 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Sen birde meclis lokantasını gör 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bolluk herkese var bir emekli ye yok..yoksa ülkemizde her şey var. 0 1 Yanıtla
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    birde çöpte çıkan domates salatalık ekmekleri görsen 1 0 Yanıtla
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