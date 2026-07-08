Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı - Son Dakika
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Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı

08.07.2026 14:51
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Ankara, son yılların en büyük diplomatik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 32 üye ülkenin lider kadrosunu ve binlerce üst düzey diplomatı bir araya getiren NATO Zirvesi, uluslararası basının akınına uğradı. Dev organizasyonu yerinde takip eden Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Külliye'deki sıcak gelişmeleri aktarmak üzere sahadaydı. Zirve alanındaki atmosferi değerlendiren Teymur, çarpıcı izlenimlerini paylaştı.

NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile binlerce diplomatın ağırlandığı tarihi NATO Zirvesi'ne yerli ve yabancı medya mensupları büyük ilgi gösterdi. Dünya diplomasisinin kalbinin attığı bu önemli organizasyonda, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alarak zirvenin nabzını yakından tuttu.

Zirve alanından izlenimlerini aktaran Av. Bedia Teymur, organizasyonun detaylarını ve sahada yaşanan atmosferi şu sözlerle paylaştı:

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GERÇEKTEN ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

Zirve takibi sırasında basın mensuplarına ayrılan alanları inceleyen ve buradaki konforlu ortama dikkat çeken Teymur, şu ifadeleri kullandı:

"Öğlen saatinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin basın mensuplarına ayrılmış olan 6. katındayız. Bütün basın mensupları şu anda burada. Sabah Meclis'teki programın ardından buraya geldiler ve yemek saatine geçildi. Görüldüğü gibi bu masalarda gayet rahat bir çalışma ortamı hazırlanmış. İletişim Başkanlığı gerçekten çok iyi çalışmış. Herkes istediği yerde yemeğini yiyebiliyor, çayını, kahvesini alabiliyor."

"DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİNİ BEKLİYORUZ"

Dünya liderlerinin zirve alanına giriş anlarını ve program akışını da yerinden aktaran Bedia Teymur, liderlerin heyecanla beklenen kritik toplantısına dair şu bilgileri verdi:

"Devlet başkanları ve başbakanlar misafir edildi. Burada devlet ve hükümet başkanları tek tek ağırlandıktan sonra basın açıklaması yaptılar. Şimdi saat 15.00'te devlet başkanları zirvesi gerçekleştirilecek. NATO'nun genel görüşmeleri ve NATO'nun geleceği hakkındaki hususlar ele alınacak; biz de şimdi bunu bekliyoruz."

Tamamen basına tahsis edilen alanlarda canlı yayınların ve yoğun bir gazetecilik mesaisinin devam ettiğini belirten Teymur, Haberler.com ekibi olarak röportajlarına ve tarihi zirvenin tüm detaylarını aktarmaya hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Haberler.com Özel, Şerife Güzel, Bedia Teymur, Diplomasi, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı - Son Dakika
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