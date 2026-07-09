NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

NATO Zirvesi\'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD\'den Tomahawk füzesi alacak
09.07.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iki gün süren NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'da konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Merz, anlaşmanın Almanya'nın savunmasındaki stratejik boşluğu kapatacağını belirtirken, Berlin yönetimi bu adımın Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Berlin'de milletvekillerine hitap eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'ya konuşlandırılması konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Merz, anlaşmanın NATO Zirvesi kapsamında Washington yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında kesinleştiğini belirterek, zirvenin beklentilerinin ötesinde geçtiğini söyledi.

"SAVUNMAMIZDAKİ KRİTİK BOŞLUĞU KAPATIYORUZ"

Tomahawk füzelerinin Almanya'nın savunma kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Merz, "Bunu yaparak savunmamızdaki kritik stratejik boşluğu kapatıyoruz. Aynı zamanda kendi Avrupa sistemlerimizi geliştirmek ve bunları Avrupa'da konuşlandırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

TRUMP'IN KARARI SONRASI BELİRSİZLİK YAŞANMIŞTI

Tomahawk füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılması planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Almanya'daki Amerikan askeri varlığını azaltacağını açıklamasının ardından belirsizliğe girmişti. Bu karar, önceki ABD yönetiminin Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleriyle donatılmış bir ABD taburu konuşlandırma planının iptal edildiği şeklinde yorumlanmıştı.

RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIK HEDEFLENİYOR

Berlin yönetimi, Avrupa kendi uzun menzilli füze sistemlerini geliştirene kadar Tomahawk füzelerinin Rusya'ya karşı güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını savunuyor. Almanya, bu adımla hem savunma kapasitesini güçlendirmeyi hem de Avrupa'nın güvenlik altyapısını desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Nato Zirvesi NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi
Beştepe’de tarihi anlar Trump, Ankara Garnizon Komutanı’na asker selamı verdi Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi

10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:06:32. #.0.2#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.