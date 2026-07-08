Akdeniz Üniversitesi'nden dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nden dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama

08.07.2026 16:15
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Akdeniz Üniversitesi, öğretim görevlisi Fatih A.'nın geliştirdiğini öne sürdüğü robot yazılımıyla yüksek kazanç vaadiyle akademisyenler dahil birçok kişiyi yaklaşık 225 milyon lira dolandırdığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Üniversite, konunun bireysel ilişkilere dayandığını ve gerekli idari ile hukuki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi, bir öğretim görevlisinin geliştirdiğini öne sürdüğü robot yazılımıyla yüksek kazanç vaadiyle aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu kişileri yaklaşık 225 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili, konunun bireysel ilişkilere dayandığını ve gerekli idari ve hukuki işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A.'nın geliştirdiğini öne sürdüğü robot yazılımıyla yüksek kazanç vaadiyle aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu kişileri yaklaşık 225 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Rektörlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Akdeniz Üniversitesinin kurumsal yapısıyla değil, kişiler arasındaki çıkar ilişkileriyle ilgili olduğu belirtildi. Haberlere konu sürecin yalnızca üniversiteyle sınırlı olmadığı, farklı sağlık kuruluşlarından isimleri de kapsadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İddiaların mevcut yönetim dönemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, iddiaların daha önce başlayan bireysel ilişkilere dayandığı kaydedilerek, konunun adli makamlarca yürütüldüğü, üniversitenin de görev alanı çerçevesinde gerekli idari ve hukuki işlemleri sürdürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz Üniversitesi'nden dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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