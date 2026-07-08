Ukrayna ordusundan Azak Denizi'nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı - Son Dakika
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Ukrayna ordusundan Azak Denizi'nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı

08.07.2026 00:10
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Ukrayna, Karadeniz’in ardından Azak Denizi’ndeki güç dengelerini de tamamen değiştirecek dev bir operasyona imza attı. Ukrayna İnsansız Sistem Kuvvetleri, Rusya'nın işgal altındaki bölgelere ve cephe hattına ikmal sağlayan deniz lojistik ağına yönelik tarihin en kapsamlı kamikaze İHA operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Gelen ilk bilgilere göre operasyonda 10'a yakın Rus gemisi doğrudan hedef alındı

Ukrayna ordusu, Azak Denizi'nde seyreden Rus tanker ve kargo gemilerine yönelik geniş kapsamlı bir kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İHA/İDA) operasyonu gerçekleştirdi. Ukrayna İnsansız Sistem Kuvvetleri (Sbs) tarafından paylaşılan operasyonel görüntüler, Rus lojistik hatlarına indirilen ağır darbeyi gözler önüne serdi.

ART ARDA PATLAMAR OLDU 

Operasyon, gece karanlığından faydalanarak sızan çok sayıda kamikaze insansız deniz aracının eş zamanlı hareketiyle başladı. Askeri kaynaklar tarafından paylaşılan gece görüş kamerası kayıtlarında, süratle ilerleyen İHA'ların Rus tankerlerine arka arkaya çarparak büyük patlamalara yol açtığı anlar anbean kaydedildi.

10'A YAKIN GEMİ HEDEF ALINDI 

Gelen ilk bilgilere göre operasyonda 10'a yakın Rus gemisi doğrudan hedef alındı. Kamikaze araçların isabet etmesinin ardından gemilerde çok ağır hasar meydana geldiği bildiriliyor. Ukrayna unsurları, Rusya'nın bölgedeki ikmal zincirini kırmayı amaçlayan bu saldırıda yüksek isabet oranı sağladı.

SALDIRI SONRASI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Saldırının hemen ardından bölgede yapılan keşif uçuşları, operasyonun başarısını ortaya koydu. Kaydedilen hasar tespit görüntülerinde, hedef alınan tanker ve kargo gemilerinin alevler içinde kaldığı ve ağır hasar alarak saf dışı kaldığı net bir şekilde gözlendi.

RUS LOJİSTİĞİNE BÜYÜK DARBE 

Azak Denizi'ndeki Rus askeri ve lojistik hareketliliğini felç etmeyi amaçlayan bu toplu operasyon, Ukrayna'nın insansız sistemlerde ulaştığı yeni boyutu bir kez daha kanıtladı. Bölgedeki hasarın boyutunun ve batan gemi sayısının artabileceği belirtiliyor.

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Ukrayna, Saldırı, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Ukrayna ordusundan Azak Denizi'nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı - Son Dakika

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