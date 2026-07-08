NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü

NATO Zirvesi\'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
08.07.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

GENİŞ HEYET EŞLİK ETTİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli Savunma Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, İbrahim Kalın, Yaşar Güler, Hakan Fidan, Hükümet, Türkiye, Fransa, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
Beştepe’de liderler zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.