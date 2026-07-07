İniş takımı kırılan uçaktaki 181 yolcu tahliye edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Kalkış sırasında uçağın sol iniş takımının kırılması üzerine uçak pistte yan yatarken, uçaktaki 181 yolcu ve mürettebat acil tahliye edildi.

KALKIŞTA İNİŞ TAKIMI KIRILDI

Olay, Manas Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. TezJet'e ait McDonnell Douglas MD-83 tipi yolcu uçağı, Bişkek'ten Oş kentine gerçekleştireceği sefer için kalkış yaptığı sırada sol ana iniş takımı kırıldı. Dengesini kaybeden uçak pist üzerinde sol kanadı üzerine doğru yattı ve kalkış yarıda kesildi.

181 YOLCU KAYDIRAKLARLA TAHLİYE EDİLDİ

İniş takımının kırılmasının ardından uçaktaki 181 yolcu ve mürettebat, acil tahliye kaydırakları kullanılarak kısa sürede uçaktan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, olası yangın riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, bazı yolcuların tahliye sırasında hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

KANAT PİSTE SÜRTTÜ, YAKIT SIZINTISI OLUŞTU

İniş takımının kırılmasıyla birlikte uçağın sol kanadı piste temas etti. Olay sırasında yakıt sızıntısı meydana gelirken, ekipler olası bir yangına karşı anında müdahalede bulundu. Pist bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Havacılık yetkilileri, MD-83 tipi uçakta iniş takımının neden kırıldığını belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde olayın kalkışın henüz düşük hız aşamasında yaşanmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi.