NATO Zirvesi'nde 50 Milyar Dolar Değerinde Anlaşma

NATO'nun Ankara'daki zirvesinde liderler buluşması öncesi gerçekleştirilen savunma sanayi forumunda, en az 50 milyar dolar değerinde yeni tedarik anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF 2026), müttefik ülkelerin savunma sanayiinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik kapasitesini artırmaya yönelik önemli kararlarına sahne oldu. İttifakın caydırıcılığını güçlendirmeyi hedefleyen forumda, hava savunmasından insansız sistemlere, stratejik ulaştırmadan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yeni projeler ve yatırım planları duyuruldu.

50 milyar dolarlık savunma anlaşmaları imzalandı

Forumun en dikkat çeken gelişmesi, NATO müttefikleri ile savunma sanayii şirketleri arasında toplam büyüklüğü 50 milyar doları bulan anlaşma ve yatırım paketinin açıklanması oldu. Paket kapsamında hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilecek çözümler, ortak üretim projeleri, stratejik ulaştırma kabiliyetleri ve ileri teknoloji yatırımlarına yönelik çok sayıda sözleşme imzalandı.

40 milyar dolarlık anti-dron yatırımı yapıldı

NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. Program kapsamında müttefik ülkelerin anti-drone sistemleri, eğitim altyapısı ve ortak operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Forumda, NATO'nun mevcut Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AWACS) filosunun yerini alacak yeni nesil platformlara ilişkin program da resmen başlatıldı. Yeni sistemlerin, ittifakın hava gözetleme, komuta-kontrol ve erken uyarı kabiliyetlerini uzun vadede güçlendirmesi amaçlanıyor.

NATO ayrıca istihbarat, keşif ve gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Triton insansız hava araçlarını envanterine katacağını açıkladı. Forumda bunun yanı sıra uzay kabiliyetlerinin geliştirilmesi, stratejik hava ulaştırma kapasitesinin artırılması ve müttefik ülkeler arasında savunma teknolojileri alanındaki ortak üretim ve Ar-Ge iş birliklerinin genişletilmesine yönelik yeni girişimler de duyuruldu. - ANKARA