CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak - Son Dakika
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak

CHP\'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak
07.07.2026 01:06
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Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından CHP'de başlayan örgüt operasyonu sürüyor. 26 il başkanının görevden alınmasının ardından Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının da koltuklarını kaybedeceği iddia edildi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, parti içi temizlik dalgasına devam ediyor. Örgütlerdeki büyük değişim kapsamında 26 il başkanının görevden alınmasının ardından, 4 kritik il başkanının daha ihraç edileceği iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki sular, liderlik değişimi ve mahkeme kararlarının ardından durulmak bilmiyor. Tv100 ekranlarında yayınlanan "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programında, partinin geleceğine dair çok çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Gazeteci ve yorumcu Sinan Burhan, Genel Merkez tarafından teşkilatların yeniden yapılandırılması sürecinde görevden alınan 26 il başkanına çok kısa süre içinde yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

KARADENİZ VE EGE'DE TASFİYE DALGASI: İSİMLER BELLİ OLDU

Canlı yayında aldığı sıcak kulis bilgilerini aktaran Sinan Burhan, görevden alınması veya partiden ihraç edilmesi kesinleşen illeri tek tek sıraladı. Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre,  TrabzonRize,   Artvin ve Afyonkarahisar il başkanları görevden alınacak ya da ihraç edilecek. 

Teşkilatlardaki bu ihraç dalgasının arkasındaki temel gerekçenin ise parti içi muhalefet ve disiplinsizlik olduğu belirtiliyor.

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Gazeteci Sinan Burhan, tasfiyelerin sadece bu 4 ille sınırlı kalmayabileceğini, listenin daha da uzayabileceğini ifade etti. Operasyonun fitilini ateşleyen sürece dair konuşan Burhan, şu detayları verdi:

"Bu 4 il başkanı, özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın düzenlediği teşkilat gezisi esnasında Genel Merkez aleyhine, mevcut yönetimi hedef alan açıklamalar ve protestolar nedeniyle görevden alınacak veya doğrudan ihraç edilecek."

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Parti koridorlarında hareketlilik had safhadayken, gözler boşalan koltuklara kimlerin oturacağına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının şu sıralar en yoğun mesaisini bu konuya ayırdığını belirten Burhan, "Görevden alınan 26 il başkanlığına bu hafta içinde jet hızıyla yeni atamalar yapılacak. Kemal Bey ve ekibinin şu anki en önemli, bir numaralı gündem maddesi bu atama listelerini netleştirmek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır, Trabzon, Artvin, Afyon, Rize, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak - Son Dakika

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