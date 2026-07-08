NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

Ankara'da dünden bu yana devam eden 6. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Rutte'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor.

"PUTİN ZOR DURUMDA"

Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu, hükümetlerin ve sanayinin birlikte çalışma kararlılığını daha büyük bir hız ve hırsla ortaya koydu.

NATO'nun "DroneNet" projesi ve ABD ile Avrupa sanayisiyle büyük anlaşmalar; Northrop Grumman'dan Triton ve Saab'dan yeni AWACS'larımız da dahil olmak üzere ortak gücümüzü pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ZİRVE SENEYE ARNAVUTLUK'TA

S-400, ABD ile Türkiye arasındaki mesele. İki ülke çalışma yapıyor. Yorumda bulunmak istemem. İran nükleer silaha sahip olmamalı. Sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk’ta yapılacak.

"TRUMP'LA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR AMA SIKI İTTİFAK İÇİNDEYİZ"

Trump ve ABD’nin NATO’YA bağlı olduğunu her zaman biliyorum. Görüş ayrılığımız olabilir ama biz sıkı ittifak içindeyiz."

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