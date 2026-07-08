NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

08.07.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi de açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulunuyor. Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını söylerken, 2027'de NATO zirvesinin Arnavutluk'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Ankara'da dünden bu yana devam eden 6. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Rutte'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor.

"PUTİN ZOR DURUMDA"

Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu, hükümetlerin ve sanayinin birlikte çalışma kararlılığını daha büyük bir hız ve hırsla ortaya koydu.

NATO'nun "DroneNet" projesi ve ABD ile Avrupa sanayisiyle büyük anlaşmalar; Northrop Grumman'dan Triton ve Saab'dan yeni AWACS'larımız da dahil olmak üzere ortak gücümüzü pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

ZİRVE SENEYE ARNAVUTLUK'TA

S-400, ABD ile Türkiye arasındaki mesele. İki ülke çalışma yapıyor. Yorumda bulunmak istemem. İran nükleer silaha sahip olmamalı. Sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk’ta yapılacak.

"TRUMP'LA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR AMA SIKI İTTİFAK İÇİNDEYİZ"

Trump ve ABD’nin NATO’YA bağlı olduğunu her zaman biliyorum. Görüş ayrılığımız olabilir ama biz sıkı ittifak içindeyiz."

Ayrıntılar geliyor...

Mark Rutte, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tr Tr Tr Tr:
    Küresel Güç Türkiye... Dünya sizi Takdir etsin.... Diger tarafta bu çapsız muhaleferle uğraş :) 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
Ahmet Çakar’dan Icardi için olay iddia Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya indi Önce eşi, sonra kendisi geldi Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya indi! Önce eşi, sonra kendisi geldi
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken... Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...

16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
Beştepe’de liderler zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:49:16. #.0.2#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.