Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişme - Son Dakika
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Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişme

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişme
09.07.2026 08:58
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Galatasaray’daki performansıyla Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Victor Osimhen için transfer kazanı yeniden kaynamaya başladı. İspanyol basını, LaLiga devi Barcelona'nın Nijeryalı golcü için düğmeye bastığını ve sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığını duyurdu.

Süper Lig'de ve Avrupa kulvarında sergilediği baskın oyun, bitiricilik ve yüksek fizik gücüyle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, dev kulüplerin radarından çıkmıyor. 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız için son hamle İspanya'dan geldi.

BARCELONA'DA SANTRAFOR LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

İspanyol medyasında geniş yer bulan iddialara göre; gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Barcelona, hücum hattına lider ruhlu, atletik ve skorer bir santrfor takviyesi yapmayı hedefliyor. Katalan temsilcisinin teknik heyeti ve transfer komitesinin, bu profille birebir örtüşen Osimhen'i birincil hedef olarak belirlediği kaydedildi.

Barcelona yönetiminin, oyuncunun piyasa değeri, olası bonservis maliyetleri ve maaş beklentisi üzerine şimdiden detaylı bir dosya hazırladığı belirtiliyor.

MASA KURULUYOR: GALATASARAY İLE DOĞRUDAN TEMAS

Haberin en çarpıcı noktası ise Barcelona'nın izleyeceği strateji oldu. İspanyol devinin kurmayları, transfer şartlarını bizzat birinci ağızdan öğrenmek ve nabız yoklamak adına kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle doğrudan masaya oturacak.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişme - Son Dakika

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