Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

NATO Ankara Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini bir araya getirirken, zirvenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri NATO’nun en genç lideri unvanına sahip olan 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir oldu. Genç başbakan, hem diplomatik temasları hem de zirvedeki şık ve iddialı tarzıyla göz doldurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI

Zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda Başbakanı Frostadóttir’i resmi törenle karşıladı. İki liderin tokalaşma anındaki vücut dili, diplomatik nezaket ve samimiyeti gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşırken sol eliyle kibar bir şekilde Erdoğan'ın koluna dokunan Frostadóttir, sıcak bir tebessümle karşılık verdi.

Ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya gelen Frostadóttir, Rutte'nin neşeli tavırlarına içten bir gülümsemeyle ve hafifçe eğilerek nezaketle karşılık verdi. Liderlerin fotoğraf çekimi için yan yana geldiği anlarda ise Frostadóttir’in dik ve kararlı duruşu dikkat çekti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN ÖZEL İLGİ

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde liderler podyumdaki yerlerini alırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e gösterdiği özel ilgi kameralara yansıdı. Diğer liderlerle selamlaşarak ilerleyen Trump, podyumun arka sıralarında yer alan Frostadóttir’i fark edince bizzat yanına kadar gitti.

Liderlerin arasından geçerek Frostadóttir’e yönelen Trump, genç başbakanın elini sıkarak bir süre sohbet etti. Bu esnada Frostadóttir, Trump’ın tebrik ve selamlamasını özgüvenli bir gülümseme ile karşıladı.

BEYAZ TAKIM ELBİSESİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Frostadóttir’in fotoğraf çekiminde kıyafet tercihi ise baştan aşağı beyaz bir takım elbise oldu. Keskin hatlı, modern kesim beyaz ceketi ve kumaş pantolonuyla tören alanında yüksek bir kontrast oluşturan genç lider, elinde taşıdığı siyah deri çantasıyla zarafetini tamamladı.

Genç başbakanın kıyafet seçimi, diplomatik çevrelerde hem dinamik hem de özgüvenli bir duruşun sembolü olarak yorumlandı.

Zirvenin en genç lideri olan Kristrún Frostadóttir, hem Ankara'daki bu yoğun diplomasi trafiğindeki aktif rolü hem de sergilediği güçlü liderlik portresiyle NATO zirvesine damgasını vuran isimler arasında yer aldı.